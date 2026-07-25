L'attaccante portoghese sta trascorrendo qualche giorno in Brasile e, per mantenersi in forma, si è allenato con il Corinthians. Il suo futuro è ancora da definire: Leao dovrà presentarsi nel ritiro del Milan il 29 luglio, ma ha rivelato al podcast brasiliano Podpah di aver parlato con i rossoneri della possibilità di una cessione CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Rafael Leao si sta allenando con il Corinthians. Ma no, non è un indizio di mercato, anche se il suo futuro resta ancora tutto da definire. L'attaccante portoghese sta trascorrendo alcuni giorni in Brasile e, per mantenersi in forma, si è aggregato agli allenamenti della squadra di San Paolo. Il club lo ha accolto con un regalo speciale: una maglia personalizzata con il suo nome e il numero 10, gesto apprezzato dal giocatore del Milan.

Il post del Corinthians sui social Il Corinthians ha pubblicato sui social alcuni scatti di Leao in maglia bianconera: "Visita illustre al centro di allenamento del Corinthians! Rafael Leao, attaccante della Nazionale portoghese, sta trascorrendo alcuni giorni in Brasile e, per mantenere la forma fisica, si sta allenando presso il centro sportivo del Corinthians. Il giocatore è stato accolto e immortalato con la maglia bianconera del club".

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