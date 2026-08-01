Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'anniversario

I cento anni di meravigliose contraddizioni del Napoli

Alessandro Biolchi
©Getty

Contraddizioni, ossimori, intrecci. Anche la data del compleanno del Napoli è convenzionale: il 1 agosto. In questo 2026 la società compie 100 anni (i festeggiamenti verranno seguiti in diretta su Sky): 100 anni di una storia variegatissima, che proviamo a raccontare attraverso i volti di chi, tra campo e società, questa storia l'ha segnata

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ