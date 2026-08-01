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il reportage

Nations Championship: i giorni a Perth e la disfatta con l'Australia

Moreno Molla

Ultimo appuntamento con il reportage del nostro inviato molto speciale Moreno Molla, chè stato al fianco della Nazionale italiana di rugby per tre settimane, accompagnandola passo passo durante il Nations Championship, la nuova manifestazione per nazionali di rugby in cui gioca anche l'Italia. Gli Azzurri chiudono la tournée in Australia: i Wallabies non vincono da sei partite ma vogliono salutare con un successo gli allenatori Schmidt e Fisher; Lamaro e compagni, senza Quesada e con molte assenze, arrivano alla s

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