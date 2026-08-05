Il nuovo responsabile del settore giovanile dell'Udinese, ex Direttore del metodo nelle giovanili dell'Espanyol, racconta in esclusiva a Sky Sport Insider come proverà a cambiare l'approccio delle squadre giovanili bianconere: "Vogliamo crescere uomini prima di calciatori, brave persone con valori come il rispetto, l’impegno e la professionalità. I Pozzo mi hanno dato carta bianca, tireremo fuori tanti calciatori forti ne sono sicuro"