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l'intervista

José Rodriguez: "Idea, processo e sviluppo: ecco il metodo che applicherò all'Udinese"

Michele Mastrogiacomo

Michele Mastrogiacomo

Il nuovo responsabile del settore giovanile dell'Udinese, ex Direttore del metodo nelle giovanili dell'Espanyol, racconta in esclusiva a Sky Sport Insider come proverà a cambiare l'approccio delle squadre giovanili bianconere: "Vogliamo crescere uomini prima di calciatori, brave persone con valori come il rispetto, l’impegno e la professionalità. I Pozzo mi hanno dato carta bianca, tireremo fuori tanti calciatori forti ne sono sicuro"

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