L'ex centrocampista dell'Inter si presenta ufficialmente ai suoi nuovi tifosi dopo i due gol decisivi contro Bologna e Genoa: "Gattuso mi ha detto che mi sarebbe venuto a prendere se non avessi accettato". Presenti anche Pinamonti, Gudmundsson e Sutalo. Il ds Fabiani: "Ho lasciato slot liberi per monitorare il mercato degli svincolati. Romagnoli? Gattuso vuole solo giocatori motivati" SERIE A, LA GUIDA TV DELLA 3^ GIORNATA

Dopo aver deciso le prime due partite di campionato contro Bologna e Genoa, il nuovo giocatore della Lazio Davide Frattesi è stato ufficialmente presentato nella giornata di giovedì. "Con Gattuso c'è un rapporto che si è creato in Nazionale", ha raccontato in conferenza stampa. "Mi ha detto che mi sarebbe venuto a prendere se non avessi accettato: a uno come lui una mano la si dà sempre, con lui andrei in guerra". Una scelta, quella di sposare il progetto biancoceleste, che non ha lasciato spazio a dubbi per l'ex centrocampista dell'Inter: "Mi serviva un progetto come questo, sono stato da subito sicuro della scelta che avevo fatto. Qui ho trovato un gruppo importante e tutte le carte in regola per divertirsi". E il gol all'Olimpico contro il Genoa è stato come tornare a casa: "Prima andavo allo stadio con mio padre. Nel derby di finale di Coppa Italia ho fatto il raccattapalle insieme a Scamacca". Il 26enne cercherà di continuare l'ottimo momento di forma per rilanciarsi dopo una stagione difficile in nerazzurro, che l'ha visto perdere minuti in campionato e Champions League rispetto all'annata precedente, in cui aveva deciso la semifinale contro il Barcellona. Un momento di gioia enorme arrivato un mese dopo la scomparsa di sua nonna. "Dopo l'ultimo anno difficile questo è il posto giusto per rilanciarmi. La Lazio è una piazza importante, bisogna ambire al massimo. L'ultimo anno sono stato male anche di testa. Ho capito che poi alla fine i soldi non sono così importanti: uno non è che guadagna due euro l'ora, ma nella vita non è fondamentale solo il guadagno. Cambierei tutto ciò che ho in banca per rivedere mia nonna cinque minuti".

Frattesi festeggiato da Gattuso dopo il gol decisivo a Bologna

Pinamonti: "Il momento più importante della mia carriera" Insieme a lui sono stati presentati anche gli altri acquisti estivi, tra cui Andrea Pinamonti, il nuovo numero 9 arrivato a titolo definitivo dal Sassuolo. "La pressione fa parte del gioco. Prendo la 9 di Pedro e succedo a Immobile come ultimo centravanti italiano, ma sono pronto. E' il momento più importante della mia carriera. Ho spinto per venire qua perché è una possibilità importante per capire che strada prenderà la mia carriera. Ambisco alla doppia cifra di gol". Approfondimento Le pagelle al mercato: le squadre di mezzo

Gudmundsson: "Vorrei rimanere qui a lungo" Dalla Fiorentina, invece, è arrivato in prestito Albert Gudmundsson. Per lui si tratta della terza tappa italiana dopo la Viola e il Genoa: "A Genova avete visto la versione migliore di me. Alla Fiorentina il secondo anno è stato molto difficile per me e per la squadra. Sono molto motivato, voglio dimostrare che sono ancora il giocatore che ero. Il mister mi vede in diversi ruoli. Accettare la Lazio è stato facile: è un club che ha una storia alle spalle dove vorrei rimanere a lungo". La società ha il diritto di riscatto sull'islandese fissato a 12/13 milioni di euro.

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