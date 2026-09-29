Dybala e Molina, niente festa per Messi: la Roma orientata a non farli partire

Il 7 ottobre 2026 passerà alla storia come la data in cui Lionel Messi dirà addio all'Argentina con l'ultima partita della sua carriera in nazionale, un'amichevole contro il Benin. Per l'occasione, la Pulga ha invitato personalmente i giocatori con cui ha vinto il Mondiale del 2022 a prendere parte all'evento. Tra questi, ci sono anche i romanisti Paulo Dybala e Nahuel Molina , non convocati da Scaloni per le tre amichevoli che l'Albiceleste giocherà dall'1 al 7 ottobre contro Bolivia, Burkina Faso e il già citato Benin . I due argentini, tuttavia, non dovrebbero essere presenti alla partita del Monumental di Buenos Aires. La Roma, infatti, è orientata a negare il permesso ai suoi due giocatori per partire verso l'Argentina . La decisione della società giallorossa andrebbe in controtendenza con quanto stabilito da Gian Piero Gasperini , che invece aveva dato il suo via libera per far viaggiare Dybala e Molina fino a Buenos Aires, secondo quanto riporta Il Messaggero.

Il motivo dietro al "no" della Roma

Il club giallorosso sarebbe orientato a negare a Dybala e Molina la possibilità di prendere parte alla partita d'addio all'Argentina di Messi per precauzione I due giocatori, infatti, dovrebbero sostenere un viaggio intecontinentale molto pesante (quasi 22 mila chilometri da percorrere e 26 ore di volo totali tra andata e ritorno) nel giro di pochi giorni, con rientro previsto in Italia l'8 ottobre. Quel che preoccupa principalmente la Roma è il fatto che 3 giorni dopo, l'11 ottobre, i giallorossi sono attesi alle 12.30 dalla trasferta di Como. Si tratta di un vero e proprio big match per riprendere il campionato dopo la sosta per le nazionali. Data l'importanza dell'impegno, la Roma vorebbe evitare qualsiasi rischio per Dybala e Molina, che dunque resteranno a Trigoria e potranno prepararsi al meglio per la partita contro la squadra di Fabregas e Nico Paz, lui sì convocato da Scaloni per la sfida al Benin.