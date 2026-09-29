Il Parma ha scelto ufficialmente il successore di Carlos Cuesta: sarà Alberto Gilardino a sedersi sulla panchina gialloblù. L'ex allenatore di Genoa e Pisa ha firmato un contratto fino al termine della stagione, con un'opzione di rinnovo automatico per altre due annate
Il Parma riparte da Alberto Gilardino: i gialloblù, infatti, hanno annunciato che sarà l'ex allenatore di Genoa e Pisa a prendere il posto di Carlos Cuesta, che ha rescisso il suo contratto con gli emiliani il 27 settembre. Gilardino ha firmato fino al termine della stagione, con un'opzione a favore della società per prolungare l'accordo per due ulteriori annate. Gilardino avrà qualche settimana di tempo per conoscere i suoi nuovi giocatori prima dell'esordio in panchina con il Parma, in programma il prossimo 10 ottobre a San Siro alle 18.00 contro l'Inter.
La storia da allenatore in Serie A di Gilardino
Per il Campione del Mondo del 2006 si tratta della terza esperienza da allenatore in Serie A dopo quelle con Genoa e Pisa. Con i rossoblù, Gilardino era riuscito a centrare la salvezza al suo debutto nella massima categoria nel 2023-24, venendo poi esonerato dopo 12 giornate nella stagione 2024-25. Nell'estate del 2025, era arrivata la chiamata del Pisa, fresco di ritorno in Serie A dopo 35 anni dall'ultima volta: in Toscana, Gilardino non è riuscito a guidare i nerazzurri alla permanenza in A ed è stato esonerato a febbraio 2026.
Gilardino-Parma, secondo atto
Parma ha già avuto modo di conoscere Alberto Gilardino tra il 2002 e il 2005, quando il nuovo allenatore degli emiliani vestì la maglia dei gialloblù da calciatore. Arrivato a Parma dopo le prime esperienze in A con Piacenza e Verona, Gilardino si fece conoscere al grande pubblico segnando 56 gol in 116 presenze in tutte le competizioni. Sia nella stagione 2003-04 che in quella 2004-05, 'Gila' chiuse al secondo posto nella classifica cannonieri in Serie A, segnando curiosamente 23 gol in entrambe le annate. L'italiano fu battuto, nella classifica dei bomber, da Andriy Shevchenko nel 2004 e da Cristiano Lucarelli nel 2005. Le sue prestazioni in Emilia attirarono l'attenzione del Milan, che nell'estate del 2005 investì 25 milioni di euro per portarlo a Milano. Ora, Gilardino è pronto a tornare a Parma, la città in cui è diventato grande, questa volta nelle vesti di allenatore.