Il Parma ha scelto ufficialmente il successore di Carlos Cuesta: sarà Alberto Gilardino a sedersi sulla panchina gialloblù. L'ex allenatore di Genoa e Pisa ha firmato un contratto fino al termine della stagione, con un'opzione di rinnovo automatico per altre due annate CUESTA-PARMA, I RETROSCENA DELL'ADDIO

Il Parma riparte da Alberto Gilardino: i gialloblù, infatti, hanno annunciato che sarà l'ex allenatore di Genoa e Pisa a prendere il posto di Carlos Cuesta, che ha rescisso il suo contratto con gli emiliani il 27 settembre. Gilardino ha firmato fino al termine della stagione, con un'opzione a favore della società per prolungare l'accordo per due ulteriori annate. Gilardino avrà qualche settimana di tempo per conoscere i suoi nuovi giocatori prima dell'esordio in panchina con il Parma, in programma il prossimo 10 ottobre a San Siro alle 18.00 contro l'Inter.

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La storia da allenatore in Serie A di Gilardino Per il Campione del Mondo del 2006 si tratta della terza esperienza da allenatore in Serie A dopo quelle con Genoa e Pisa. Con i rossoblù, Gilardino era riuscito a centrare la salvezza al suo debutto nella massima categoria nel 2023-24, venendo poi esonerato dopo 12 giornate nella stagione 2024-25. Nell'estate del 2025, era arrivata la chiamata del Pisa, fresco di ritorno in Serie A dopo 35 anni dall'ultima volta: in Toscana, Gilardino non è riuscito a guidare i nerazzurri alla permanenza in A ed è stato esonerato a febbraio 2026.