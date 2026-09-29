Juventus, bilancio 2026 in rosso di 66 milioni. Aumento di capitale da 250 milioni

Il club bianconero ha chiuso l’esercizio 2025/2026 in rosso di 66 milioni di euro, in linea con le previsioni della Relazione semestrale del 31 dicembre 2025 e nel range dell’esercizio precedente (58,1 milioni). Il Consiglio di amministrazione proporrà agli azionisti un aumento di capitale per 250 milioni di euro. Exor (azionista di maggioranza) effettuerà subito un versamento in conto futuro aumento di capitale per 60 milioni di euro

Il Consiglio di amministrazione della Juventus ha approvato il bilancio consolidato al 30 giugno 2026 chiuso con un rosso di 66 milioni di euro (in linea con le previsioni e con l’esercizio precedente – 58,1 milioni). L'altra notizia è che sarà proposto agli azionisti un aumento di capitale (in una o più tranches) di complessivi 250 milioni di euro. Il tutto – si legge in una nota - "a sostegno del rafforzamento della struttura patrimoniale e della competitività sportiva, di possibili upgrade degli asset immobiliari strategici (in primis, l’Allianz Stadium), della valorizzazione del brand e della sostenibilità economico-finanziaria". Si tratta del quinto aumento di capitale dal 2019 per un totale di 1,2 miliardi di euro. Il Cda ha inoltre approvato l’aggiornamento delle previsioni per i prossimi esercizi (2026-2027, 2027/2028 e 2028/2029) che prevedono, soprattutto per effetto della mancata partecipazione alla Champions di quest’anno, un risultato "ancora negativo" per il 2026/2027 e un progressivo miglioramento nei due successivi.

L’impegno di Exor e i 60 milioni immediati "Il socio di maggioranza Exor N.V., a ulteriore conferma del suo impegno di lungo termine nei confronti di Juventus e della fiducia nel valore intrinseco del Club – prosegue la nota -, ha espresso il proprio sostegno alla complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e ha confermato che effettuerà immediatamente un versamento in conto futuro aumento di capitale per complessivi € 60 milioni". L’assemblea degli Azionisti si terrà il 3 novembre prossimo all’Allianz Stadium.