Cagliari e Lecce a caccia di punti nel match della Domus Arena, il penultimo in programma nella terza giornata di serie A. Sei assenze nella sqiadra di Pisacane che deve fare a meno di Mina, Sugawara, Idrissi, Kevin Carlos e N'Zola oltre a Trepy. Nel Lecce potrebbe esserci spazio dal primo minuto per i due nuovi Ilic e Monteiro. Stulic al centro dell'attacco
Probabili Formazioni
CAGLIARI (4-3-2-1) la probabile formazione
Caprile, Zè Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert, Romano, Winks, Fazzini, Adopo, Maldini, Mendy. All. Fabio Pisacane
- Sei assenze annunciate per Pisacane: Mina, Sugawara, Idrissi, Kevin Carlos, Trepy e N'Zola
- Borrelli è indietro rispetto a Mendy per il ruolo di attaccante
LECCE (4-3-3) la probabile formazione
Falcone, de Melo Veiga, Coelho Oliveira, Gaspar, Gallo, Coulibaly, Ngom, Ilic, Pierotti, Stulic, Monteiro. All. Eusebio Di Francesco
- Nuovo asse di sinistra con Ilic e Monteiro che per la prima volta dovrebbero partire titolari a centrocampo e in attacco
- Stulic sarà il centravanti