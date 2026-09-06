Cagliari e Lecce a caccia di punti nel match della Domus Arena, il penultimo in programma nella terza giornata di serie A. Sei assenze nella sqiadra di Pisacane che deve fare a meno di Mina, Sugawara, Idrissi, Kevin Carlos e N'Zola oltre a Trepy. Nel Lecce potrebbe esserci spazio dal primo minuto per i due nuovi Ilic e Monteiro. Stulic al centro dell'attacco

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