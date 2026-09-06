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Cagliari-Lecce, le probabili formazioni

Serie A

Cagliari e Lecce a caccia di punti nel match della Domus Arena, il penultimo in programma nella terza giornata di serie A. Sei assenze nella sqiadra di Pisacane che deve fare a meno di Mina, Sugawara, Idrissi, Kevin Carlos e N'Zola oltre a Trepy. Nel Lecce potrebbe esserci spazio dal primo minuto per i due nuovi Ilic e Monteiro. Stulic al centro dell'attacco

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Probabili Formazioni

Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
Portiere
Cagliari
José Pedro Zé Pedro
José Pedro Zé Pedro
Terzino destro
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Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
Difensore centrale
Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
Difensore centrale
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Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
Terzino sinistro
Cagliari
Alessandro Romano
Alessandro Romano
Centrocampista di destra
Cagliari
Harry Winks
Harry Winks
Centrocampista centrale
Cagliari
Jacopo Fazzini
Jacopo Fazzini
Centrocampista di sinistra
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Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
Trequartista di destra
Cagliari
Daniel Maldini
Daniel Maldini
Trequartista di sinistra
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Cagliari
Paul Mendy
Paul Mendy
Attaccante

CAGLIARI (4-3-2-1) la probabile formazione

Caprile, Zè Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert, Romano, Winks, Fazzini, Adopo, Maldini, Mendy. All. Fabio Pisacane

  • Sei assenze annunciate per Pisacane: Mina, Sugawara, Idrissi, Kevin Carlos, Trepy e N'Zola
  • Borrelli è indietro rispetto a Mendy per il ruolo di attaccante
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
Portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
Terzino destro
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Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
Difensore centrale
Lecce
Kialonda Gaspar
Kialonda Gaspar
Difensore centrale
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Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
Terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
Centrocampista di destra
Lecce
Oumar Ngom
Oumar Ngom
Centrocampista centrale
Lecce
Ivan Ilic
Ivan Ilic
Centrocampista di sinistra
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Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
Attaccante di destra
Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
Attaccante centrale
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Lecce
Joël Almada Monteiro
Joël Almada Monteiro
Attaccante di sinistra

LECCE (4-3-3) la probabile formazione

Falcone, de Melo Veiga, Coelho Oliveira, Gaspar, Gallo, Coulibaly, Ngom, Ilic, Pierotti, Stulic, Monteiro. All. Eusebio Di Francesco

  • Nuovo asse di sinistra con Ilic e Monteiro che per la prima volta dovrebbero partire titolari a centrocampo e in attacco
  • Stulic sarà il centravanti

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