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Milan, bilancio 2025/2026: ricavi a 464,6 milioni e rosso per 24 milioni

milan

Il Milan ha annunciato la chiusura del bilancio 2026 con ricavi per 464,6 milioni di euro e una perdita netta di circa 24 milioni (primo rosso dopo tre stagioni di fila in utile). Determinante l'assenza dalle coppe europee che ha privato il club di circa 80 milioni di euro

Il Milan "chiude la stagione 2025/26 con 464,6 milioni di  euro di ricavi, mantenendosi su livelli prossimi a quelli delle ultime due stagioni record: +1,7% rispetto al 2023/24 e -6% rispetto al 2024/25": lo spiega il club rossonero in una nota in cui aggiunge che "la solidità costruita negli ultimi anni ha consentito al club di assorbire una parte significativa dell'impatto dell'assenza dalle competizioni europee, chiudendo l'esercizio con un risultato netto negativo per circa 24 milioni di euro, dopo tre stagioni consecutive in utile". 

L'impatto della stagione senza Europa

Dopo tre esercizi utili consecutivi, quindi, il Milan registra il primo risultato negativo. Ovviamente pesa l'assenza dalle coppe europee e i conseguenti ricavi che vengono a mancare. "I ricavi commerciali mantengono un andamento positivo, con le sponsorship che superano per la prima volta nella storia del Club la soglia dei 100 milioni di euro. In aumento anche i ricavi da ticketing Serie A", spiega il Milan nella nota in cui si analizzano i dati del bilancio approvato dal Cda in attesa dell'approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti.    "Anche il valore del brand continua a crescere: secondo Brand Finance, nel 2026 AC Milan ha raggiunto - si legge - il massimo storico di 514 milioni di euro, +28% nell'ultimo anno, risultando il club calcistico con la maggiore crescita a livello globale dal 2021. La Posizione Finanziaria Netta si attesta a 145,3 milioni di euro, rispetto a circa 92 milioni di euro dell'esercizio precedente, a fronte di un patrimonio netto pari a 176,4 milioni di euro. L'incremento riflette principalmente il maggiore utilizzo di linee di credito a supporto degli investimenti, della crescita e dei progetti strategici del club". 

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