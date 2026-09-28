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Cagliari, Deiola operato al menisco del ginocchio sinistro: stop di circa un mese

Serie A

Il Cagliari perde per circa un mese il proprio capitano Alessandro Deiola. Il centrocampista è stato operato al ginocchio sinistro per una pulizia artroscopica del menisco. Il rientro dovrebbe avvenire indicativamente tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, in base all'evoluzione del recupero dopo l'intervento e la prima fase di riabilitazione. Finora è stato schierato titolare in tutte e 5 le partite di campionato

Un altro contrattempo nella stagione travagliata del Cagliari. La squadra di Pisacane vola in classifica ma in questo scorcio iniziale di stagione ha dovuto far fronte a diverse problematiche spesso extra campo come i casi Trepy e Maldini. Stavolta i problemi arrivano dal terreno di gioco e riguardano il capitano Alessandro Deiola che si è sottoposto a un intervento chirurgico al menisco sinistro. L'operazione di pulizia selettiva, eseguita a Villa Stuart, è perfettamente riuscita ma costringerà il centrocampista sardo a uno stop stimato di circa trenta giorni. Il rientro sarà fra la fine di ottobre e l'inizio di novembre considerando che la serie A si fermerà di nuovo nella seconda settimana di novembre stesso. Finora Deiola è stato schierato titolare in tutte e 5 le partite di campionato anche in posizione di difensore centrale

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