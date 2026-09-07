Dove vedere Cagliari-Lecce

La partita Cagliari-Lecce della 3^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 7 settembre alle ore 18.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche s ul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Lecce

Parziale in equilibrio nelle ultime 11 sfide di Serie A tra Cagliari e Lecce, con tre successi a testa e cinque pareggi; tuttavia, i rossoblù hanno vinto due delle tre gare più recenti contro i giallorossi (1P), tante vittorie quante nelle precedenti nove. Il Lecce è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque trasferte contro il Cagliari (2V, 2N), dopo che aveva perso ben cinque delle prime sette gare esterne contro questa avversaria nella competizione (2N). Il Lecce ha vinto quattro delle sei sfide contro il Cagliari arrivate nelle prime 10 giornate di Serie A (2P); tuttavia tutti questi precedenti sono stati giocati in Puglia. Il Cagliari ha perso quattro delle ultime sette gare casalinghe in campionato (3V), dopo che era rimasto imbattuto in sei delle otto precedenti (3V, 3N). Il Lecce ha vinto tutte le ultime tre trasferte di Serie A (due nel 2025/26 e una nel torneo in corso). Il Cagliari ha iniziato questo campionato con una vittoria (contro il Parma) e una sconfitta (contro l'Inter); l'ultima volta che non ha pareggiato nessuna delle prime tre gare stagionali in Serie A risale al 2019/20, quando dopo una sconfitta contro il Brescia, perse contro l'Inter e vinse contro il Parma.