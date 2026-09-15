Franco Baresi a novembre verrà iscritto nel Famedio, l’edificio del Cimitero Monumentale in cui vengono ricordate le personalità milanesi -di nascita o di adozione- che hanno dato lustro alla città. La decisione è stata presa dalla commissione consultiva del Comune di Milano: è stata infatti ufficializzata la lista di 14 personalità che il prossimo 2 novembre verranno iscritte nel pantheon dei milanesi illustri e che si aggiungono a grandi del passato come Alessandro Manzoni e Giuseppe Verdi, Dario Fo e Carla Fracci. A un mese e mezzo dalla morte -avvenuta lo scorso 31 luglio- da parte della città, un tributo alla memoria del capitano del Milan e alla leggenda del calcio italiano. Oltre a Baresi, saranno altri 13 i personaggi che nell'occasione verranno iscritti al Famedio, anche detto 'Tempio della Fama'. Tra queste, anche il giornalista Bruno Pizzul, per anni ‘voce’ della nazionale di calcio, morto nel 2025 a 86 anni.