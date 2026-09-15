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Franco Baresi sarà iscritto al Famedio di Milano: anche Bruno Pizzul tra i nuovi iscritti

milano

Approvata dal Comune di Milano la lista di quattordici personalità che ai primi di novembre verranno iscritti al Famedio, l’edificio del Cimitero Monumentale che ricorda i milanesi, di nascita o di adozione, che hanno dato lustro alla città. Insieme alla leggenda del Milan e della Nazionale, lo stesso onore verrà riservato anche il giornalista Bruno Pizzul

Franco Baresi a novembre verrà iscritto nel Famedio, l’edificio del Cimitero Monumentale in cui vengono ricordate le personalità milanesi -di nascita o di adozione- che hanno dato lustro alla città. La decisione è stata presa dalla commissione consultiva del Comune di Milano: è stata infatti ufficializzata la lista di 14 personalità che il prossimo 2 novembre verranno iscritte nel pantheon dei milanesi illustri e che si aggiungono a grandi del passato come Alessandro Manzoni e Giuseppe Verdi, Dario Fo e Carla Fracci. A un mese e mezzo dalla morte -avvenuta lo scorso 31 luglio- da parte della città, un tributo alla memoria del capitano del Milan e alla leggenda del calcio italiano. Oltre a Baresi, saranno altri 13 i personaggi che nell'occasione verranno iscritti al Famedio, anche detto 'Tempio della Fama'. Tra queste, anche il giornalista Bruno Pizzul, per anni ‘voce’ della nazionale di calcio, morto nel 2025 a 86 anni.

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