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Infortunio Calhanoglu: salta Roma-Inter, rientrerà dopo la sosta

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L'Inter ha pubblicato una nota sulle condizioni di Calhanoglu, che ha saltato l'Udinese: "Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra". Il turco non ci sarà nel big match di sabato 19 settembre contro la Roma, l'obiettivo di Chivu è riaverlo dopo la sosta (le Nazionali saranno impegnate fino al 6 ottobre). Resta da valutare Stones, sostituito al 61' contro i friulani per un risentimento ai flessori della coscia sinistra

INTER-UDINESE 5-3: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

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