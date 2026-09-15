L'Inter ha pubblicato una nota sulle condizioni di Calhanoglu, che ha saltato l'Udinese: "Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra". Il turco non ci sarà nel big match di sabato 19 settembre contro la Roma, l'obiettivo di Chivu è riaverlo dopo la sosta (le Nazionali saranno impegnate fino al 6 ottobre). Resta da valutare Stones, sostituito al 61' contro i friulani per un risentimento ai flessori della coscia sinistra

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