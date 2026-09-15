Qualche incertezza nelle ultime partite, alternata a grandissime parate contro il Real Madrid. Pepo Martinez però per Cristian Chivu: "Non è, e non sarà mai un problema ”. L’allenatore dell’Inter ha risposto così a una domanda in conferenza stampa dopo il 5-3 contro l’Udinese ribadendo il concetto: "L’anno scorso il problema era Sommer e l’avete fatto notare subito. Quest’anno è solo la quarta giornata e iniziamo a sparare su Pepo Martinez. Pepo come Provedel, sono due giocatori che danno un contributo, e finché si continuerà a battere colpo su questa cosa, mi dispiace anche a dirlo, lo difenderò alla morte perché è un portiere importante per noi così come lo è Ivan, così come lo è Di Gennaro perché fa parte di questo gruppo che lavora sodo sempre".

"Non abbiamo un problema con i portieri"

E aggiunge: "Vi chiederei gentilmente di non fare tutte le settimane delle notizie, dei titoli dove si parla di un problema dei nostri portieri. Noi non abbiamo un problema coi portieri, non abbiamo problemi o, i problemi che abbiamo, stiamo cercando di migliorarli. Ci terrei a sottolineare questa cosa perché l’anno scorso abbiamo battuto il chiodo sempre su Yann e si voleva Pepo. Adesso Pepo non va bene e si vuole Ivan. Ivan giustamente è un gran portiere, è appena arrivato e lo farà vedere perché avremo modo di farlo anche giocare perché la mia premura è sempre nelle rotazioni, accontentare tutti. Non è perché voglio regalare cose a loro, è perché se lo meritano, perché è un gruppo importante. Errori ne hanno fatti tutti – ha proseguito -, li faccio anche io. Ci tengo a difenderlo perché per me non è un problema, non è mai stato un problema. Ha il suo valore, l’ha fatto e lo farà vedere. Gli errori fanno parte del gioco, sennò saremmo perfetti e non avremo notizie negative da trasmettere. Quindi gentilmente, ripeto il titolo, Pepo Martinez non è un problema e non sarà mai un problema. Grazie".