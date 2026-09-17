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l'intervista

Gasperini: "La forza della mia Roma è l'unità d'intenti. Scudetto? Vediamo dopo 20 gare"

Redazione Sky Sport

Il sogno scudetto, i giocatori rappresentativi, la costruzione dei giovani: “Non è una questione di aspettative, ma di costruzione di un percorso. Abbiamo equilibrio: Balerdi sta avendo un grande impatto e funziona l'abbinamento con… Malen!”. E quei paragoni con i grandi giocatori del passato…

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