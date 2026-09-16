Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Amendola racconta il cuore giallorosso di Aldair: "Un campione e un uomo puro"

Emiliano Tomasini

'Aldair. Cuore Giallorosso' ripercorre la storia del brasiliano attraverso immagini e testimonianze. Il film di Simone Godano andrà in onda in prima visione il 18 settembre alle 21.15 su Sky Documentaries, alle 23:00 su Sky Sport Uno, in streaming solo su NOW e disponibile On Demand.

Claudio Amendola, voce narrante del film, racconta a Sky Sport Insider il difensore, il romanista e soprattutto l'uomo che ha sempre preferito l'ombra alla ribalta

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ