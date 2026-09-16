Amendola racconta il cuore giallorosso di Aldair: "Un campione e un uomo puro"

'Aldair. Cuore Giallorosso' ripercorre la storia del brasiliano attraverso immagini e testimonianze. Il film di Simone Godano andrà in onda in prima visione il 18 settembre alle 21.15 su Sky Documentaries, alle 23:00 su Sky Sport Uno, in streaming solo su NOW e disponibile On Demand.
Claudio Amendola, voce narrante del film, racconta a Sky Sport Insider il difensore, il romanista e soprattutto l'uomo che ha sempre preferito l'ombra alla ribalta
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