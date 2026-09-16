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il protagonista

Marc Márquez è ineluttabile

Rosario Triolo

Rosario Triolo

Lo spagnolo della Ducati in questo momento è inarrestabile: la sua rimonta in classifica, già oggi è qualcosa di storico. Con l'altro spagnolo, Martin, alle prese con qualche guaio fisico e con un Bezzecchi spesso incostante, Marc ha saputo invertire l'inerzia del campionato. E ora non vuole più lasciarlo

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