Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la riflessione

Kimi campione del mondo non è più questione di 'se', ma di 'quando'

Carlo Vanzini

Carlo Vanzini

Lo hanno detto gli ultimi due GP, vinti brillantemente dall'italiano, ma anche l'andamento di una stagione che ha visto finora numeri incredibili di Antonelli, soprattutto se paragonati a quelli del suo compagno di squadra Russell. Ma ci sono tanti altri validi motivi per pensare che oramai non dobbiamo più chiederci chi sarà il prossimo campione del mondo ma quando torneremo ad averne uno italiano

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ