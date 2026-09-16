Kimi campione del mondo non è più questione di 'se', ma di 'quando'

Lo hanno detto gli ultimi due GP, vinti brillantemente dall'italiano, ma anche l'andamento di una stagione che ha visto finora numeri incredibili di Antonelli, soprattutto se paragonati a quelli del suo compagno di squadra Russell. Ma ci sono tanti altri validi motivi per pensare che oramai non dobbiamo più chiederci chi sarà il prossimo campione del mondo ma quando torneremo ad averne uno italiano