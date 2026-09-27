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l'analisi

Cuesta-Parma: i retroscena di uno strano addio

Luca Marchetti

©IPA/Fotogramma

La risoluzione arrivata così a sorpresa è riconducibile a una fiducia reciproca molto meno solida rispetto a un anno fa. “Non c'erano più le condizioni per proseguire insieme”, ha scritto l'allenatore sul suo profilo Instagram, facendo pensare che forse sarebbe stato meglio fermarsi al termine dello scorso campionato e non durante la prima pausa di questa stagione

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