Cuesta-Parma: i retroscena di uno strano addio
La risoluzione arrivata così a sorpresa è riconducibile a una fiducia reciproca molto meno solida rispetto a un anno fa. “Non c'erano più le condizioni per proseguire insieme”, ha scritto l'allenatore sul suo profilo Instagram, facendo pensare che forse sarebbe stato meglio fermarsi al termine dello scorso campionato e non durante la prima pausa di questa stagione
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