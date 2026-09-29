Milan, si ferma Saelemaekers: infortunio alla caviglia in allenamento

Una brutta notizia per il Milan alla ripresa della preparazione. Durante l'allenamento mattutino si è fermato Alexis Saelemaekers per un infortunio alla caviglia. Il giocatore belga ha lasciato Milanello e sta effettuando accertamenti per capire l'entità del problema

Il Milan ha ripreso oggi gli allenamenti a Milanello e per Amorim, ancora senza i nazionali, non arrivano buone notizie dal campo. Durante la seduta mattutina Alexis Saelemaekers si è infortunato alla caviglia. Il giocatore belga ha lasciato Milanello per andare a sottoporsi ad alcuni esami strumentali e capire l'entità del suo problema fisico. Il Milan tornerà in campionato dopo la sosta affrontando il Sassuolo