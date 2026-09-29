Come Amorim allena l'attacco alla profondità

Il Milan torna ad allenarsi dopo la sfida vinta contro il Lecce, dove Amorim ha dovuto cambiare qualcosa nella strategia ma non nei princìpi di gioco. L'evoluzione tattica adottata ha consentito ai rossoneri di essere più efficaci davanti, non per forza con Gonçalo Ramos, ma attaccando la profondità sfruttando il gioco da esca dell'attaccante portoghese e attirando la pressione palleggiando sul corto. Ecco come si allena