Doppio stop per l'Udinese. Impegnato con la nazionale italiana, Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e sarà fuori per circa 3/4 settimane. Idrissa Gueye, a segno con i bianconeri nell'amichevole contro il Pogon, ha riportato una distorsione alla caviglia nella stessa partita e verrà valutato settimanalmente. L'Udinese tornerà in campo fra meno di due settimane, lunedì 12 ottobre contro il Torino alle 20.45 LIVE su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Oltre alla trasferta di Torino, Zaniolo dovrebbe saltare anche la sfida contro il Lecce e provare a tornare contro il Milan domenica 25 ottobre.