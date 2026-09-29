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Udinese, lesione al bicipite femorale per Zaniolo. Distorsione alla caviglia per Gueye

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©IPA/Fotogramma

Si fermano i due attaccanti bianconeri: Zaniolo resterà fuori circa 3-4 settimane, mentre Gueye verrà valutato settimanalmente. L'Udinese tornerà in campo lunedì 12 ottobre contro il Torino alle 20.45 LIVE su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

MILAN, SI FERMA SAELEMAEKERS: INFORTUNIO ALLA CAVIGLIA

Doppio stop per l'Udinese. Impegnato con la nazionale italiana, Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e sarà fuori per circa 3/4 settimaneIdrissa Gueye, a segno con i bianconeri nell'amichevole contro il Pogon, ha riportato una distorsione alla caviglia nella stessa partita e verrà valutato settimanalmente. L'Udinese tornerà in campo fra meno di due settimane, lunedì 12 ottobre contro il Torino alle 20.45 LIVE su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Oltre alla trasferta di Torino, Zaniolo dovrebbe saltare anche la sfida contro il Lecce e provare a tornare contro il Milan domenica 25 ottobre.

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