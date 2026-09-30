BolognaFiere e Bologna hanno raggiunto l'accordo per la realizzazione del nuovo stadio rossoblù che avrà 35mila posti. Pensato anche per concerti, fiere e grandi eventi grazie al tetto mobile e al campo da gioco che sarà movimentabile. L'investimento, come comunicato dal club, è di circa 300 milioni di euro e il termine dei lavori è fissato nella primavera del 2031 con l'obiettivo di rendere lo stadio disponibile anche in vista di Euro 2032

E' sempre più concreto il progetto del nuovo stadio del Bologna . BolognaFiere e il club rossoblù hanno comunicato di aver raggiunto un accordo per la realizzazione di un impianto da 35mila posti . Lo stadio sarà polifunzionale grazie a un tetto mobile e a un campo da gioco "movimentabile" che permetterà di ospitare non solop le partite di calcio ma anche concerti, manifestazioni fieristiche e congressuali. L'investimento complessivo stimato è di circa 300 milioni di euro con l'obiettivo di terminare i lavori nella primavera del 2031. L'obiettivo, si legge, è quello di permettere al Bologna di giocare nel nuovo impianto dalla stagione 2031/32 e di renderlo eventualmente utilizzabile anche per Euro 2032.

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Il comunicato del Bologna

BolognaFiere e Bologna FC 1909 hanno raggiunto l’accordo per la realizzazione del nuovo stadio di Bologna, un impianto di nuova generazione da 35.000 posti progettato per ospitare non soltanto partite di calcio, ma anche manifestazioni fieristiche, congressuali e grandi eventi di musica dal vivo. I primi approfondimenti consentono di dare avvio alla fase operativa del progetto, che sarà trasmesso alla FIGC come previsto dall’art. 9-ter, comma 2, del D.L. 96/6 giugno 2025. Lo stadio sarà caratterizzato da una forte vocazione polifunzionale. Il progetto prevede infatti una copertura mobile e un campo da gioco movimentabile, soluzione che consentirà di liberare l’area centrale dell’arena e di utilizzarla per concerti, grandi produzioni live ed eventi fieristici e congressuali.

L’investimento complessivo previsto è di circa 300 milioni di euro. Il nuovo impianto sorgerà nell’area nord di BolognaFiere, già destinata allo sviluppo fieristico dall’accordo di programma, disporrà di un’uscita autostradale e di una fermata delle ferrovie dedicate, avrà nei pressi ben due uscite della tangenziale e la fermata del nuovo tram, oltre ad una importante dotazione di parcheggi. La prima fase progettuale porta la firma dell’architetto Eloy Suárez dello Studio SHESA e del professor Massimo Majowiecki di MJW Structures, professionisti con una consolidata esperienza internazionale nella progettazione di grandi impianti sportivi e strutture complesse.

Il cronoprogramma individua nella primavera del 2031 il traguardo per il completamento dei lavori, con l’obiettivo di consentire al Bologna FC di disputare nel nuovo impianto la stagione calcistica 2031-2032 e di rendere lo stadio pienamente operativo qualora richiesto dalla UEFA EURO 2032. La realizzazione del nuovo Stadio rappresenta un ulteriore tassello nel più ampio progetto di sviluppo del quadrante di BolognaFiere, destinato a diventare un grande distretto urbano integrato, capace di coniugare attività fieristiche e congressuali, sport ed entertainment e di rafforzare l’attrattività di Bologna e il suo posizionamento internazionale nel settore degli spettacoli di musica dal vivo.