Kike Perez: "Felici che Stroppa sia rimasto. Una vittoria può cambiare tutto"

Il centrocampista spagnolo del Venezia racconta a Sky Sport Insider il momento della squadra, tra un avvio complicato e la convinzione che il lavoro possa cambiare la stagione: "Facciamo un bel calcio, ma dobbiamo trovare i punti". E sul futuro del gruppo: "L’entusiasmo non è perso. Inizio di stagione difficile? Dobbiamo pensare solo a lavorare"