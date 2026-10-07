Abodi, caso Figc e nomina di Malagò: "Passo avanti per il calcio ma non ci sono vincitori"caso figc
Le parole del Ministro per lo Sport e i Giovani, il giorno dopo il commissariamento della Figc e la nomina di Malagò commissario: "Un passo in avanti per il calcio, mi sarei sentito sconfitto non fosse successo niente. Importante si sia voltato pagina, non ci sono vinti o vincitori. L'idea dell’occupazione da parte della politica è una caricatura ricorrente che non ha fondamento"
Il giorno dopo il commissariamento della Figc e la nomina di Giovanni Malagò commissario, ha commentato la vicenda Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani: “La cosa più importante è che si è voltato pagina- le parole di Abodi a Roma, a margine della presentazione del Mondadory Academy Forum Orienta- Come diceva Mandela, nello sport si ha una possibilità di vincere o di imparare. Se si impara non si perde. E fare tesoro anche delle pagine più complesse e complicate credo sia l’unica cosa con cui possiamo lasciarci alle spalle la giornata di ieri, partendo da un presupposto: sono convinto che non ci sono necessariamente vinti o vincitori. Non ho mai immaginato la vita come uno scontro tra squadre, l’ho detto anche a Malagò che ho incontrato per l’ennesima volta la scorsa settimana, bisogna pensare al bene del sistema. Questa idea dell’occupazione della politica è una caricatura ricorrente ma che non ha fondamento. Nessuno avrebbe sovvertito gli esiti di una assemblea alla quale è rimessa la volontà di decidere il presidente di un’associazione privata. Io mi sarei sentito sconfitto se non fosse successo niente. Quello che auspicava è che le regole fossero rispettate da tutti sempre e ovunque. Il calcio ha dimostrato in questi anni che non sempre che questa idea della giustizia uguale per tutti si afferma: il fatto che ieri sia stato fatto un passo in avanti, anche nella concordia, è positivo”.
Abodi: "Siamo con Sinner, è piccola parentesi"
Il ministro ha avuto parole anche per Jannik Sinner, che ha annunciato la fine della sua stagione: "Dispiace perché lo vorremo sempre in campo -le parole di Abodi- Rappresentazione di armonia tecnica e talento. Però è umano. La sua macchina ha mandato dei segnali. Importante che un’atleta sappia conoscere il proprio corpo. Gli auguriamo di prendersi il tempo necessario e tornare presto. Questa è una piccola parentesi. Siamo con lui nella buona e nella cattiva sorte".