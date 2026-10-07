Serie A, indisponibili, infortunati e squalificati che salteranno la 6^ giornataindisponibili
Introduzione
Al rientro dalla sosta si fa sempre la conta. Brutte notizie per il Milan di Amorim: il tecnico perde Alexis Saelemaekers a causa di un problema alla caviglia. Gli accertamenti hanno evidenziato una perdita di stabilità legata ad un intervento che risale a due anni fa dopo la frattura del malleolo. Per l'esterno rossonero c'è un'operazione all'orizzonte che lo terrà fuori almeno fino a febbraio. Anche l'altro esterno del Diavolo si è bloccato: distorsione al ginocchio con lesione interna per Estupinian
La lunga sosta ha però una lunga lista di acciaccati e infortunati: Olivera ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro, Favasuli starà fuori fino alla prossima sosta (lesione del retto femorale); il Como è in ansia per Kean che non ha giocato contro la Turchia. Il tutto alla vigilia della sfida contro la Roma che non vedrà tra i protagonisti Cristante: problema al ginocchio per il centrocampista di Gasperini che spera di rientrare per la Champions.
Lo stop più grave è sicuramente quello di Holm, con il Bologna che è tornato sul mercato. Lo svedese si è operato (sutura del tendine degli hamstring della coscia destra) e starà fuori almeno 5 mesi. Lazio senza Gudmundsson per un problema alla spalla. Come si può notare, tanti allenatori devono aggiornare la propria lista dei disponibili. Vediamo di fare il punto con le notizie squadra per squadra, su infortunati, indisponibili e recuperabili (non ci sono squalificati) in vista della 6^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
ATALANTA
6^ giornata: Atalanta-Venezia
- RASPADORI - Distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Out contro il Venezia
- KOSSOUNOU - Lesione di medio-alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro previsto per la seconda metà di novembre.
- HIEN - Lesione muscolare. Rientro previsto la sosta di novembre
- K.SULEMANA - Lesione collaterale ginocchio. Rientro nella seconda metà di ottobre
BOLOGNA
6^ giornata: Lecce-Bologna
- BERNARDESCHI - Fastidio muscolare. Non dovrebbe preoccupare. Recuperabile per la 6^ giornata
- ODGAARD - Lesione ai flessori della coscia destra. Rientro possibile a fine ottobre
- DOVBYK - Lieve risentimento muscolare ai flessori. Recuperabile per la 6^ giornata
- HOLM - Lesione al bicipite femorale della coscia destra. Rientro tra febbraio e marzo 2027
CAGLIARI
6^ giornata: Cagliari-Juventus
- DEIOLA - Lesione del menisco laterale sinistro. Possibile rientro dopo la sosta di novembre
- OBERT - Problema al ginocchio. In dubbio per la 6^ giornata
- KEVIN CARLOS - Lesione di basso grado al quadricipite della coscia sinistra. Rientro a novembre
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Rientro a maggio 2027
- IDRISSI - Lesione crociato anteriore. Rientro previsto per novembre
COMO
6^ giornata: Como-Roma su Sky Sport
- KEAN - Leggero affaticamento muscolare. In dubbio per la 6^ giornata
- ADDAI - Rottura tendine d'Achille. Potrebbe rientrare tra i convocati contro la Roma
FIORENTINA
6^ giornata: Genoa-Fiorentina
- PARISI - Lesione del legamento crociato anteriore. Possibile rientro a fine dicembre
FROSINONE
6^ giornata: Napoli-Frosinone
- GRILLITSCH - Sindrome retto-adduttoria. Rientro programmato per inizio novembre
- RAIMONDO - Tendinopatia inserzionale del tendine di Achille destro. Salta il Napoli
- BIRLIGEA - Stiramento muscolare. Rientro a inizio novembre
GENOA
6^ giornata: Genoa-Fiorentina
- COLOMBO - Distorsione alla caviglia. Rientro a fine ottobre
- MEICHTRY - Distrazione della muscolatura di un’anca. Salta la Fiorentina
- VENTURINO - In recupero da operazione al tendine rotuleo. Rientro nella seconda metà di novembre
- SOW - Fastidio muscolare. Salta la Fiorentina
- HAVERL - Risentimento muscolare. In forte dubbio per la 6^ giornata
INTER
6^ giornata: Inter-Parma
- CALHANOGLU - Risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Rientrato in gruppo. E' a disposizione per la 6^ giornata
- STONES - Risentimento ai flessori. Probabile indisponibilità anche contro il Parma
- SPENCE - In recupero dopo il problema accusato post Mondiale. Convocabile per la sfida contro il Parma
JUVENTUS
6^ giornata: Cagliari-Juventus
- YILDIZ - Operazione al piede. Rientro previsto per inizio dicembre
- CONCEICAO - Contusione alla coscia. Recuperabile per la 6^ giornata
- LOCATELLI - Operato al menisco esterno. Rientro previsto nel 2027
- BOGA - Lesione al bicipite femorale. Rientro previsto per novembre
- EKHATOR - Lesione di medio grado al muscolo semitendinoso. Rientro previsto per la prima metà di novembre
- THURAM - Operazione al ginocchio. Rientro a inizio 2027
- CABAL - Lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. In forte dubbio per la 6^ giornata
- GRABARA - Lesione al crociato anteriore del ginocchio. Stagione di fatto finita
LAZIO
6^ giornata: Lazio-Monza
- MARUSIC - Lesione al flessore. Possibile rientro contro il Monza
- DELE-BASHIRU - Lesione al retto femorale. Dovrebbe rientrare nella 6^ di campionato
- GUDMUNDSSON - Lussazione alla spalla destra. Rientro possibile a inizio novembre
- ROVELLA - Leggera lesione al polpaccio. In dubbio per la 6^ giornata
- CATALDI - Affaticamento al polpaccio. Salta anche il Monza
- CANCELLIERI - Ferita al ginocchio. In dubbio per il Monza
- PELLEGRINI - Fuori dalla lista Serie A
- PATRIC - Fuori dalla lista Serie A
LECCE
6^ giornata: Lecce-Bologna
- BERISHA - Sovraccarico muscolare. In dubbio per il Bologna
- TIAGO GABRIEL - Problema al collo. Recuperabile per la 6^ giornata
MILAN
6^ giornata: Sassuolo-Milan
- SAELEMAEKERS - Sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia. Rientro nel 2027
- ESTUPINIAN - Distorsione al ginocchio con fastidio interno. Salta il Sassuolo
MONZA
6^ giornata: Lazio-Monza
- TOURE' - Contusione al ginocchio. Recuperabile per la 6^ giornata
- ZIOLKOWSKI - Fascite plantare. In forte dubbio per la 6^ di campionato
- CIURRIA - Problema fisico. Salta anche la Lazio
- PESSINA - Lesione alla rotula. Rientro previsto per novembre
NAPOLI
6^ giornata: Napoli-Frosinone
- ALISSON SANTOS - Lesione al bicipite femorale. Possibile rientro nella seconda metà di ottobre
- VERGARA - Lesione distrattiva al polpaccio. Rientro a novembre
- MCTOMINAY - Lieve aritmia benigna. In attesa di idoneità per tornare a disposizione
- ANGUISSA - Lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. In forte dubbio per la 6^ giornata
- BUONGIORNO - Operato al menisco dopo lesione. Rientro previsto a gennaio 2027
- MARIANUCCI - Lesione di alto grado collaterale mediale ginocchio. Rientrato in gruppo. Recuperabile per la 6^ giornata
- GIOVANE - Intervento per ernia inguinale: recuperabile per il Frosinone
- FAVASULI - Lesione muscolare al retto femorale. Rientro dopo la sosta di novembre
- OLIVERA - Lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno. Salta il Frosinone
PARMA
6^ giornata: Inter-Parma
- VALENTI - Escluso per motivi disciplinari nell'ultima di campionato. In attesa della decisione di Gilardino sulla sua possibile convocazione
- ALMQVIST - Lesione al polpaccio. Rientro previsto a novembre
- DROBNIC - Frattura dello scafoide. In forte dubbio per la sfida contro l'Inter
- NICOLUSSI CAVIGLIA - Perdurare della sindrome pubalgica. Possibile rientro a fine novembre
ROMA
6^ giornata: Como-Roma su Sky Sport
- CRISTANTE - Infiammazione al ginocchio. Dovrebbe saltare il Como
SASSUOLO
6^ giornata: Sassuolo-Milan
- IDZES - Lesione al quadricipite. Possibile nella seconda metà di ottobre
- VOLPATO - Lesione al flessore. Rientro previsto nella seconda metà di ottobre
- CANDE' - Rottura del crociato. Rientro a fine ottobre
- KONE' - Frattura tibia e perone. Rientro a gennaio 2027
- MURIC - Problema fisico accusato contro l'Austria. In dubbio per la gara contro il Milan
- BOLOCA - Intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro per la pulizia meniscale. In dubbio per la 6^ giornata
- WALUKIEWICZ - Problema muscolare. In forte dubbio per la 6^ giornata
TORINO
6^ giornata: Torino-Udinese su Sky Sport
- FORTINI - Problema all'adduttore. In dubbio per la 6^ giornata
- ADAMS - Lesione distrattiva di basso grado agli adduttori della coscia sinistra. In dubbio per la 6^ giornata
UDINESE
6^ giornata: Torino-Udinese su Sky Sport
- PIOTROWSKI - Aritmia cardiaca. Rientro a fine ottobre
- SOLET - Problema all'adduttore della coscia. Recuperabile per la 6^ giornata
- ZANIOLO - Lesione al bicipite femorale della coscia destra. Rientro previsto nella prima metà di novembre
- GUEYE - Operato alla caviglia. Rientro previsto a metà/fine gennaio 2027
VENEZIA
6^ giornata: Atalanta-Venezia
- SCHINGTIENNE - Distorsione alla caviglia destra. Dovrebbe saltare l'Atalanta
- FRANJIC - Problema alla spalla. Ha subito un'operazione. Starà fuori fino a dicembre
- BUSIO - Distrazione intratendinea del bicipite femorale. Possibile rientro nella seconda metà di ottobre
- BASIC - Fascite plantare. Tempi di recupero non definiti
- SVERKO - Problemi alle anche. Rientro previsto a fine ottobre
- ADORANTE - Operato alla schiena. Rientro previsto a fine ottobre