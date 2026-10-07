Introduzione

Al rientro dalla sosta si fa sempre la conta. Brutte notizie per il Milan di Amorim: il tecnico perde Alexis Saelemaekers a causa di un problema alla caviglia. Gli accertamenti hanno evidenziato una perdita di stabilità legata ad un intervento che risale a due anni fa dopo la frattura del malleolo. Per l'esterno rossonero c'è un'operazione all'orizzonte che lo terrà fuori almeno fino a febbraio. Anche l'altro esterno del Diavolo si è bloccato: distorsione al ginocchio con lesione interna per Estupinian



La lunga sosta ha però una lunga lista di acciaccati e infortunati: Olivera ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro, Favasuli starà fuori fino alla prossima sosta (lesione del retto femorale); il Como è in ansia per Kean che non ha giocato contro la Turchia. Il tutto alla vigilia della sfida contro la Roma che non vedrà tra i protagonisti Cristante: problema al ginocchio per il centrocampista di Gasperini che spera di rientrare per la Champions.



Lo stop più grave è sicuramente quello di Holm, con il Bologna che è tornato sul mercato. Lo svedese si è operato (sutura del tendine degli hamstring della coscia destra) e starà fuori almeno 5 mesi. Lazio senza Gudmundsson per un problema alla spalla. Come si può notare, tanti allenatori devono aggiornare la propria lista dei disponibili. Vediamo di fare il punto con le notizie squadra per squadra, su infortunati, indisponibili e recuperabili (non ci sono squalificati) in vista della 6^ giornata di Serie A