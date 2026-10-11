Como-Roma, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

Il direttore sportivo giallorosso: "I principi delle due squadre sono diversi, ci aspettiamo una bella partita tra squadre forti. C'è stato poco tempo per prepararla con tutti i nazionali, ma ci auguriamo sia uno spot per il calcio italiano. Gollini titolare dopo due anni? Sicuramente è un grande dispiacere perdere giocatori come Svilar e Cristante, salteranno un po' di partite ma tutti i nostri giocatori hanno grande fiducia. Deve essere una motivazione per Gollini, De Roon e gli altri che giocheranno. Pellegrini è stato un acquisto: era in scadenza, ha avuto qualche mese difficile da maggio in poi ma ha lavorato tutta estate. E siamo convinti che De Roon possa essere di grande aiuto al gruppo".