Nessun pareggio nelle ultime 10 sfide tra Como e Roma in Serie A: sette vittorie giallorosse e tre successi degli azzurri; l'ultimo segno "X" tra le due formazioni nel torneo risale allo 0-0 del 18 gennaio 1987 (Emiliano Mondonico era il tecnico dei lombardi mentre Sven-Goran Eriksson guidava la Roma)
Como-Roma, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE
Gasperini rilancia Pellegrini titolare dopo 6 mesi alle spalle di Dybala e Malen, recuperato come Wesley. Out Svilar (gioca Gollini) e Cristante, sostituito da De Roon. Torna Ndicka in difesa. Fabregas perde Kean ma conferma Douvikas rifornito da Diao, Paz e Caqueret (preferito a Baturina). Dentro Perrone e Kaiki al posto di Milla e Valle. Diretta alle 12.30 sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
FORMAZIONI UFFICIALI
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Caqueret; Douvikas. All. Fabregas
ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, De Roon, Wesley; Pellegrini; Dybala, Malen. All. Gasperini
D'Amico: "Pellegrini un acquisto, De Roon d'aiuto per il gruppo"
Il direttore sportivo giallorosso: "I principi delle due squadre sono diversi, ci aspettiamo una bella partita tra squadre forti. C'è stato poco tempo per prepararla con tutti i nazionali, ma ci auguriamo sia uno spot per il calcio italiano. Gollini titolare dopo due anni? Sicuramente è un grande dispiacere perdere giocatori come Svilar e Cristante, salteranno un po' di partite ma tutti i nostri giocatori hanno grande fiducia. Deve essere una motivazione per Gollini, De Roon e gli altri che giocheranno. Pellegrini è stato un acquisto: era in scadenza, ha avuto qualche mese difficile da maggio in poi ma ha lavorato tutta estate. E siamo convinti che De Roon possa essere di grande aiuto al gruppo".
Ludi: "Kean ko? Siamo allineati con la Federazione"
Così il direttore sportivo del Como: "Qualità, possesso, dominare il gioco e mandare gli altri fuori giri è tra le nostre caratteristiche e così si spiega la presenza di Caqueret. Kean ko? Abbiamo un ottimo rapporto con la Nazionale, ma non possiamo essere contenti di aver ritrovato un giocatore infortunato. Al tempo stesso è un orgoglio mandare i nostri protagonisti in Nazionale. Siamo allineati con la Federazione". Sulla partita: "Sono due modelli diversi ma profondi e interessanti nella metodologia. Mi aspetto una squadra coraggiosa e spero di far felici i nostri tifosi"
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De Roon: "Voglio dimostrare di essere ancora un giocatore"
Il centrocampista giallorosso nel pre-partita: "È sempre bello giocare da titolare, ora con la Roma. C'è stata una sosta lunga, ci siamo preparati bene. Ho ritrovato la condizione per giocare, non sarà facile ma giocare aiuta a ritrovare il ritmo. Voglio dimostrare di essere ancora un giocatore. Gollini? L'ho visto tranquillo e conosce l'ambiente. E poi ha esperienza"
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Formazioni ufficiali
- COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Caqueret; Douvikas. All. Fabregas
- ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, De Roon, Wesley; Pellegrini; Dybala, Malen. All. Gasperini
Le scelte di Fabregas
Qualche novità rispetto all'ultimo undici battuto a Frosinone prima della sosta. Kean non recupera e rischia qualche settimana di stop dopo il fastidio rimediato in Nazionale. Il centravanti è ancora Douvikas rifornito da Diao, Paz e Caqueret (preferito a Baturina). In mezzo gioca Perrone (e non Milla) insieme a Da Cunha, ritocco anche in difesa dove il terzino sinistro è Kaiki al posto di Valle
Le scelte di Gasperini
La grande sorpresa è Lorenzo Pellegrini, preferito a Mora e di nuovo titolare a distanza di 6 mesi dall'ultima volta. C'è lui sulla trequarti alle spalle di Dybala e Malen, recuperato come Wesley. Assente invece Svilar, fuori almeno un mese per la frattura al dito: c’è Gollini in porta. Out anche Cristante sostituito da De Roon, si rivede Ndicka in difesa al posto di Balerdi
Dopo la lunga sosta per le Nazionali, il big match della 6^ giornata di Serie A si gioca al Sinigaglia. Il Como padrone di casa, reduce dal primo stop a Frosinone, affronta la capolista Roma che dopo quattro vittorie su quattro ha pareggiato contro l'Inter. Sfida nella sfida il confronto tattico tra Fabregas e Gasperini
Fabregas: "Kean ha giocato da infortunato con la Nazionale"
Un altro big che non ci sarà al Sinigaglia: la conferma dell'allenatore azzurro. LA CONFERENZA
Gasperini: "Frattura al dito per Svilar, out almeno un mese"
Infortunio eccellente in casa giallorossa: lo ha annunciato proprio l'allenatore della Roma. LE PAROLE
Il Como ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe contro la Roma in Serie A, segnando in ognuno dei tre match due gol; gli stessi successi ottenuti dagli azzurri nelle prime 11 gare al Sinigaglia contro i giallorossi nel massimo campionato (3 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte), realizzando solo quattro reti
Dopo una serie di nove match senza sconfitta in campionato (7 vittorie, 2 pareggi), il Como ha perso la gara più recente (0-2 contro il Frosinone); gli azzurri potrebbero registrare due sconfitte di fila nel torneo per la prima volta dallo scorso aprile (contro Inter e Sassuolo) mentre potrebbero rimanere a secco di gol in due sfide consecutive per la prima volta dal dicembre 2025 (la seconda gara in quel caso fu proprio contro la Roma, match perso per 0-1 all'Olimpico)
Il Como ha vinto le ultime tre partite al Sinigaglia tra tutte le competizioni e con Cesc Fabregas allenatore, gli azzurri non sono ancora mai riusciti ad ottenere quattro successi casalinghi in gare ufficiali (tre anche tra aprile e maggio 2025)
La Roma ha guadagnato almeno 13 punti nelle prime cinque partite stagionali di Serie A solo per la quinta volta (considerando da sempre tre punti a vittoria): dopo il 2014/15 (15), 2013/14 (15), 1994/95 (13) e 1952/53 (13). In caso di successo in questo match i giallorossi otterranno almeno 16 punti dopo sei match solo per la terza volta nel massimo campionato, dopo il 2013/14 (18) e il 1952/53 (16)
La Roma ha vinto tutte le ultime cinque trasferte di campionato e solo una volta ha registrato almeno sei successi fuori casa di fila nella sua storia in Serie A: ben 12 tra febbraio e novembre 2017
Gian Piero Gasperini (299 fin qui) potrebbe diventare solo il 5° allenatore a vincere almeno 300 partite nella storia della Serie A, dopo Giovanni Trapattoni (352), Massimiliano Allegri (324), Luciano Spalletti (306) e Nereo Rocco (302)
Tra le formazioni presenti in Serie A nelle ultime due stagioni (dal 2025/26), Roma (34) e Como (35) sono le due che hanno subito meno gol nel torneo in questo intervallo temporale; allargando il dato ai top 5 campionati europei, solo l'Arsenal (31) - sempre escludendo neopromosse e retrocesse - ne ha incassati meno nel periodo. In aggiunta, nel parziale, Como (74 reti) e Roma (73) vantano anche rispettivamente il secondo e terzo miglior attacco nel massimo campionato italiano, dietro solo all'Inter (104) nel parziale
Con 12 reti nel 2026, Tasos Douvikas ha già stabilito il record di gol per un giocatore del Como in un singolo anno solare nella storia della Serie A. Più nel dettaglio, tutte le ultime cinque reti dell'attaccante greco in campionato sono arrivate in trasferta - la sua ultima marcatura al Sinigaglia in Serie A risale infatti allo scorso 22 marzo contro il Pisa. GUARDA LE STATISTICHE DI DOUVIKAS
Dal suo esordio in Serie A con la Roma (18 gennaio 2026), Donyell Malen è il miglior marcatore nei top 5 campionati europei: 20 gol in 23 presenze, davanti a Harry Kane e Raphinha (18 entrambi). Malen è anche il giocatore con la miglior media minuti/gol in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): uno ogni 91' - dietro a lui Cristiano Ronaldo (uno ogni 104') e Ronaldo (uno ogni 117') - min.10 reti. GUARDA LE STATISTICHE DI MALEN