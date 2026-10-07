Zielinski: "Siamo forti, sogniamo la Champions"

Ospite al "Premio Gentleman 2026", Piotr Zielinski rivela i grandi obiettivi dell'Inter: il bis scudetto e il sogno Champions League. La prestazione contro il Real Madrid ha lasciato grande consapevolezza: "Non è da tutti fare quello che abbiamo fatto al Bernabeu, dove siamo andati a comandare, tenere il possesso e costruire occasioni". Le partenze "lente" non preoccupano: "Anche se andiamo sotto di due gol, siamo sempre riusciti a fare risultato"

Grandi ambizioni e idee chiare. Piotr Zielinski, tra gli ospiti del "Premio Gentleman 2026" non nasconde gli obiettivi, tutti importanti, che l’Inter ha di fronte: "Abbiamo il sogno di vincere la Champions e ce la metteremo tutta. Non è da tutti fare quello che abbiamo fatto al Bernabeu, dove siamo andati a comandare, tenere il possesso e costruire occasioni. Purtroppo abbiamo perso, ma la consapevolezza rimane. Siamo forti e lo abbiamo dimostrato anche contro il Real. Vogliamo fare meglio dell'anno scorso in Champions". Preoccupano certe partenze lente? "Non credo ci sia preoccupazione, anche se andiamo sotto di due gol, siamo sempre riusciti a fare risultato, tranne che col Real Madrid. È la nostra forza, ma cercheremo di fare gol prima". L’Inter non dimentica l’obiettivo interno: il bis scudetto. Quali sono le rivali più pericolose? "Lo vedremo più avanti. Guardiamo a noi stessi, con la speranza di vincere. Le squadre sono quelle: Roma, Juventus, Napoli, Milan, Como".