Inter-Bruges, il risultato in diretta LIVE
Esordio casalingo in Champions per i nerazzurri che, a San Siro, ospitano il Bruges. Inter subito vicina al gol con Thuram, poi Tresoldi colpisce una traversa ma si riscatta con l'1-0 su rigore alla mezz'ora. Subito dopo traversa colpita da Calhanoglu, prima dell'intervallo pareggia Lautaro. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Cosa è successo nel primo tempo
Parità all'intervallo, ma è stata più complicata del previsto per l'Inter, davanti a un Bruges coraggioso: le prime occasioni per Thuram e Lautaro, poi la squadra belga sale in cattedra con Tresoldi, prima sfortunato sulla traversa e poi autore del vantaggio su calcio di rigore alla mezz'ora. Reazione immediata dei nerazzurri con la traversa di Calhanoglu, ma è Lautaro (che non segnava in Europa dal 2025) a firmare il pareggio a un passo dal 45' con il destro. Si ripartirà dall1-1!
Si va al riposo sull'1-1 tra Inter e Bruges: al vantaggio su rigore di Tresoldi ha risposto Lautaro
45' - Un minuto di recupero
Pareggio di Lautaro
44' - L'Inter fa 1-1! Questa volta sono i nerazzurri a ripartire in velocità: Thuram serve Dimarco in area, tacco per Lautaro che vince un contrasto col difensore e si gira subito per il destro che vale il pari!
43' - Sugli sviluppi del corner, colpo di testa di Bastoni ma non impegna particolarmente Sommer
42' - Occasione per Lautaro! Il capitano nerazzurro calcia subito sul velo di Thuram e viene subito murato, sulla ribattuta va con l'esterno destro ma trova un'altra deviazione che vale l'angolo
39' - Intervento duro di Akanji su Tresoldi e scatta il giallo
36' - Gol annullato a Lautaro! L'argentino segna di testa, dopo un cross da punizione, ma è in fuorigioco
34' - Altra ripartenza del Bruges, con Virgili che avanza sulla sinistra, rientra sul destro e cerca il palo lontano: conclusione che non va vicina allo specchio
Traversa di Calhanoglu
33' - Inter subito vicina al pari! Il turco finta sul destro e scarica un tiro violentissimo dal limite, ma la traversa gli nega il gol: sulla ribattuta tocca fuori Barella
Il Bruges ha realizzato gli ultimi 4 rigori assegnati in Champions League, l'ultimo fallimento è stato il 26 ottobre 2022 contro Porto (rigore sbagliato da Noa Lang)
Tresoldi segna su rigore
30' - Bruges in vantaggio! Trasformazione perfetta dell'attaccante italo-tedesco: apre il destro, spiazza Martinez e fa 1-0
Calcio di rigore per il Bruges
29' - Contropiede clamoroso di Forbs che parte dalla propria area di rigore, dopo un corner corto, arriva in area e viene steso in scivolata da Calhanoglu. Anche ammonizione per il turco
27' - Primo giallo del match: è per Spileers dopo una manata su Lautaro
Traversa di Tresoldi
26' - Bruges vicino al vantaggio! Schema battuto da corner, prima palla ribattuta, Tresoldi ribadisce con un destro violentissimo che sbatte sulla traversa e fa tremare l'Inter
23' - Lautaro tenta il mancino dai 20 metri: calcia in allungo e manda a lato
21' - Un rimpallo in area favorisce Vanaken: destro immediato in girata, subito murato da Bisseck
18' - Dimarco ci prova dalla lunga distanza, lato destro, ma colpisce male col mancino e spedisce lontano dalla porta
17' - Diouf, collocato sul lato sinistro, mette dentro rasoterra per Lautaro che gira di prima e trova la deviazione in corner
15' - Quarto d'ora a San Siro, si resta sullo 0-0
11' - Lautaro! Lunga azione dei nerazzurri, poi la palla spalle alla porta per l'argentino che si gira e calcia dalla lunetta: tiro centrale, blocca Sommer
8' - Già un po' di colpi duri, da una parte e dall'altra, in quest'avvio
5' - Thuram vicino al gol! Bisseck avanza sulla trequarti e serve in profondità l'attaccante francese che va con l'esterno destro per prendere controtempo il portiere: palla fuori di poco
3' - Prima manovra sviluppata dal Bruges, poi ecco l'Inter con Diouf che scappa via sul fondo, lato destro, e entra orizzontalmente in area: Sommer in uscita lo frena
Inno della Champions
Parte l'inno della Champions a San Siro e i tifosi dell'Inter si fanno sentire: ora il sorteggio palla o campo e poi il via al match.
Squadre in campo
È il momento dell'ingresso sul terreno di gioco di Inter e Bruges: conto alla rovescia verso il fischio d'inizio.
Inter-Bruges, arbitra il norvegese Saggi
La squadra arbitrale al completo:
- Arbitro: Saggi (NOR)
- Assistenti: Dale (NOR) - Haukasen (NOR)
- IV: Kringstad (NOR)
- VAR: del Cerro Grande (ESP)
- AVAR: Soto Grado (ESP)
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Inter-Bruges, le maglie dei giocatori dagli spogliatoi
Chivu: "In Champions devi aggiungere sempre qualcosina in più"
Così l'allenatore dell'Inter a Sky prima del match: "In Champions devi aggiungere sempre qualcosina in più, le squadre che affronti sono spensierate e approfittano del minimo errore, quindi bisogna avere massima concentrazione. Avere qualità, equilibrio, una rosa ambiziosa aiuta me a fare le scelte. Stasera devono divertirsi, cercare di essere dominanti, avere l'atteggiamento giusto e fare di tutto per mantenere il livello che vogliamo per tutta la stagione"
Marotta: "Sogno Champions? Dobbiamo giocarcela fino in fondo"
Le dichiarazioni del presidente dell'Inter a Sky nel pre-partita: "Approfittare di queste partite casalinghe è importante, dobbiamo mettere fieno in cascina ed è importante partire bene in casa. La giocheremo col massimo dell'impegno e della determinazione. Sogno Champions? Per essere più realisti dico che abbiamo l'obbligo di dare il massimo, dobbiamo giocarcela fino in fondo come competizione, di partita in partita. Quella di stasera, come tutte quelle in Champions, è difficile. Stadio di proprietà? Sarebbe stato un percorso molto difficile, quindi abbiamo optato per questa soluzione. Anche perché finché non c'è lo stadio si continua a giocare a San Siro, in ogni caso farlo col Milan è una sinergia che può portare benefici a entrambe"
La classifica del girone unico
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Non solo Inter-Bruges
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Le scelte di Leko
C'è Tresoldi a guidare l'attacco nell'11 scelto dall'allenatore del Bruges: alle spalle il tridente Forbs-Vanaken-Virgili, mentre in difesa la novità è Spileers al centro, al fianco di Mechele. In porta l'ex Sommer.
Le scelte di Chivu
L'allenatore dell'Inter punta su quella che, sulla carta, è l'11 titolare: ritornano dall'inizio Akanji e Bastoni in difesa e Barella e Zielinski a centrocampo, in avanti gioca la coppia Lautaro-Thuram.
Formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; L. Martinez, Thuram. All. Chivu
BRUGES (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Vetlesen, Potts; Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi. All. Leko
Tresoldi: "Per me è un derby, un sogno giocare qui"
Le parole a Sky dell'attaccante del Bruges nel pre-partita: "È un derby, è sempre stato il mio sogno giocare qui. Contro l'Inter per me ancora meglio da milanista, sono come un bambino che sta vivendo il suo sogno"
Nessun precedente
Quella tra l'Inter e il Bruges sarà la prima sfida in assoluto tra le due squadre.
Il bilancio dell'Inter contro le belghe
L'unica squadra belga che ha vinto contro l'Inter in trasferta nelle competizioni europee è l'Anderlecht, successo per 2-0 nella Coppa delle Fiere nell'aprile 1970. Da allora, l'Inter è rimasta imbattuta nelle quattro gare casalinghe europee contro formazioni belghe, ottenendo tre vittorie e un pareggio.
Il bilancio del Bruges contro le italiane
Il Bruges ha vinto solo una delle ultime nove trasferte europee contro squadre italiane (2 pareggi, 6 sconfitte): successo contro l'Atalanta per 3-1 nel turno di play-off di UEFA Champions League nel febbraio 2025.
I nerazzurri devono evitare un record negativo
L'Inter è reduce da tre sconfitte consecutive in Champions League, maturate tra il doppio confronto con il Bodø/Glimt nei play-off della scorsa stagione e la gara d'esordio di quest'anno contro il Real Madrid. I nerazzurri non hanno mai perso quattro partite di fila nella loro storia in Coppa dei Campioni/Champions League.
Come è andato l'esordio Champions del Bruges
Il Bruges ha perso la gara d'esordio di questa edizione per 2-3 contro l'Aston Villa e non perde le prime due partite di una stagione di Champions League dal 2018/19, sotto la guida di Ivan Leko.
Come è andato l'esordio Champions dell'Inter
Nonostante il dominio nel possesso palla (64.4%), l'Inter ha concesso nove chiare occasioni da gol contro il Real Madrid nella prima giornata: record negativo per i nerazzurri in una singola partita di Champions League da quando il dato è disponibile (dal 2010/11).
Difesa fragile per il Bruges
Il Bruges ha subito almeno tre gol in sette delle ultime nove partite di Champions League (24 reti totali), incluse le tre più recenti. Dall'inizio della scorsa stagione, infatti, la squadra belga è quella che ha subito tre o più gol nel maggior numero di match nel torneo (sette).
Lautaro deve ritrovare lo spirito europeo
Lautaro Martinez è a secco di gol da sei partite in Champions League, un digiuno arrivato subito dopo aver segnato 12 gol in 11 presenze. Solo una volta ha registrato una striscia senza gol più lunga nella competizione: 10 match tra il novembre 2020 e il febbraio 2022.
Gara da ex per Sommer
Il portiere del Bruges, Yann Sommer,affronta la sua ex squadra, l'Inter. Nelle sue tre stagioni con il club nerazzurro (dal 2023/24 al 2025/26), Sommer ha mantenuto la porta inviolata in 15 gare in Champions League, il secondo miglior dato tra i portieri nel periodo, dietro solo a David Raya (19).
L'assente di oggi
Curtis Jones (oggi assente per infortunio) ha completato 32 passaggi nella trequarti avversaria nella sua prima partita di Champions League con l'Inter contro il Real Madrid; si tratta del dato più alto per un giocatore nerazzurro nella competizione a partire da Nicolò Barella contro lo Sheriff Tiraspol nell'ottobre 2021 (36).