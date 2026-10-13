Le dichiarazioni del presidente dell'Inter a Sky nel pre-partita: "Approfittare di queste partite casalinghe è importante, dobbiamo mettere fieno in cascina ed è importante partire bene in casa. La giocheremo col massimo dell'impegno e della determinazione. Sogno Champions? Per essere più realisti dico che abbiamo l'obbligo di dare il massimo, dobbiamo giocarcela fino in fondo come competizione, di partita in partita. Quella di stasera, come tutte quelle in Champions, è difficile. Stadio di proprietà? Sarebbe stato un percorso molto difficile, quindi abbiamo optato per questa soluzione. Anche perché finché non c'è lo stadio si continua a giocare a San Siro, in ogni caso farlo col Milan è una sinergia che può portare benefici a entrambe"