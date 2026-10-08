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Lega del Filo d'Oro, la Serie A in campo per la campagna 'Una Storia di mani'

Serie A

In occasione della 6^ giornata la Serie A sosterrà la raccolta fondi “Una Storia di Mani” a favore della Lega del Filo d’Oro per dare un futuro migliore a tanti bambini sordociechi e alle loro famiglie. Tra i testimonial i portieri Alex Meret, Ivan Provedel, Guglielmo Vicario e Lavinia Tornaghi

In questo turno della Serie A, ritorna la Campagna “Una storia di mani” della Lega del Filo d’Oro sostenuta dalla Lega Calcio Serie A. Testimonial ancora una volta alcuni tra i più noti portieri del calcio italiano. Le loro mani, sono simbolicamente unite a quelle degli operatori della Lega del Filo d’Oro, per dare una nuova possibilità a tanti bambini sordociechi.

La Serie A in campo per la Lega del Filo d'Oro

In occasione della 6^ giornata di campionato, in programma da sabato 10 a lunedì 12 ottobre, tutte le squadre della Serie A scenderanno in campo per la Lega del Filo d’Oro, invitando i tifosi a contribuire con una semplice donazione. In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “Una storia di mani” poco prima del fischio di inizio di ogni match. Nel post gara, inoltre, gli allenatori che rilasceranno le consuete interviste leggeranno l’appello dedicato alla campagna e indosseranno sulla giacca l’adesivo della Lega del Filo d’Oro.

Testimonial Meret, Provedel, Vicario e Lavinia Tornaghi

Saranno i portieri della Serie A Alex Meret, Ivan Provedel, Guglielmo Vicario con la loro collega della Serie A femminile Lavinia Tornaghi a diffondere il messaggio e l’appello a donare. Insieme a loro, a sostenere l’iniziativa, anche gli ex portieri, oggi talent tv, Luca Marchegiani e Stefano Sorrentino con tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura e gli storici testimonial della Lega del Filo d’Oro Renzo Arbore e Neri Marcorè.

Come donare

Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Fastweb + Vodafone, WINDTRE, TIM, iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Fastweb + Vodafone, WINDTRE, Tiscali e, sempre per la rete fissa, di 5 euro, Convergenze, PosteMobile. È possibile fare una donazione libera direttamente dal sito della Lega del Filo d’Oro.

 

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