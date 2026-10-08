In occasione della 6^ giornata la Serie A sosterrà la raccolta fondi “Una Storia di Mani” a favore della Lega del Filo d’Oro per dare un futuro migliore a tanti bambini sordociechi e alle loro famiglie. Tra i testimonial i portieri Alex Meret, Ivan Provedel, Guglielmo Vicario e Lavinia Tornaghi

In occasione della 6^ giornata di campionato , in programma da sabato 10 a lunedì 12 ottobre , tutte le squadre della Serie A scenderanno in campo per la Lega del Filo d’Oro , invitando i tifosi a contribuire con una semplice donazione. In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “Una storia di mani” poco prima del fischio di inizio di ogni match. Nel post gara, inoltre, gli allenatori che rilasceranno le consuete interviste leggeranno l’appello dedicato alla campagna e indosseranno sulla giacca l’adesivo della Lega del Filo d’Oro.

Testimonial Meret, Provedel, Vicario e Lavinia Tornaghi

Saranno i portieri della Serie A Alex Meret, Ivan Provedel, Guglielmo Vicario con la loro collega della Serie A femminile Lavinia Tornaghi a diffondere il messaggio e l’appello a donare. Insieme a loro, a sostenere l’iniziativa, anche gli ex portieri, oggi talent tv, Luca Marchegiani e Stefano Sorrentino con tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura e gli storici testimonial della Lega del Filo d’Oro Renzo Arbore e Neri Marcorè.