Chivu pensa all'esordio di Stankovic dal 1', con Calhanoglu in panchina. Zielinski, Mkhitaryan e Sucic si giocano una maglia. Lautaro potrebbe affiancare Thuram in avanti, ma non sono da escludere Pio Esposito oppure Bonny dal 1'. Martinez verso la conferma in porta. Gilardino prepara il suo esordio puntando sul 3-5-2: recuperato Bernabè, in attacco la coppia Romero-Tourè
Probabili Formazioni
INTER (3-5-2): la probabile formazione
J. Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, A. Stankovic, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu
- In porta si va verso la conferma di Josep Martinez
- Difesa a 3 con Pavard-Bisseck-Carlos Augusto
- A centrocampo out Jones. Sulle fasce Diouf e Dimarco. In mezzo Barella dal 1' con Stankovic (favorito sul rientrante Calhanoglu) e uno tra Zielinski, Mkhitaryan e Sucic
- Prima convocazione per Spence
- In attacco insieme a Thuram, potrebbe partire Lautaro Martinez, ma non sono da escludere le candidature di Pio Esposito e Bonny
PARMA (3-5-2): la probabile formazione
Corvi; Delprato, Diego Carlos, Drobnic; Britschgi, Sierro, Keita, Bernabé, Valeri; Touré, Romero. All. Gilardino
- Al suo esordio da allenatore gialloblù, Gilardino prepara un 3-5-2 a specchio con quello interista. In attacco la coppia scelta dovrebbe essere Touré-Romero
- In difesa Drobnic favorito su Ndiaye (non al meglio), con i più esperti Del Prato e Diego Carlos
- Torna Bernabè dall'infortunio e dovrebbe giocare in mediana con Keita e Sierro