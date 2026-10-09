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Inter-Parma, le probabili formazioni

Serie A

Chivu pensa all'esordio di Stankovic dal 1', con Calhanoglu in panchina. Zielinski, Mkhitaryan e Sucic si giocano una maglia. Lautaro potrebbe affiancare Thuram in avanti, ma non sono da escludere Pio Esposito oppure Bonny dal 1'. Martinez verso la conferma in porta. Gilardino prepara il suo esordio puntando sul 3-5-2: recuperato Bernabè, in attacco la coppia Romero-Tourè

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI - LE PAROLE DI CHIVU

Probabili Formazioni

Inter
Josep Martínez
Josep Martínez
Portiere
Inter
Benjamin Pavard
Benjamin Pavard
Difensore centro destra
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Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
Difensore centrale
Inter
Carlos Augusto
Carlos Augusto
Difensore centro sinistra
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Inter
Andy Diouf
Andy Diouf
Esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Mezzala destra
Inter
Aleksandar Stankovic
Aleksandar Stankovic
Centrocampista centrale
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
Mezzala sinistra
pubblicità
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
Attaccante
pubblicità
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
Attaccante

INTER (3-5-2): la probabile formazione

J. Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, A. Stankovic, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

  • In porta si va verso la conferma di Josep Martinez
  • Difesa a 3 con Pavard-Bisseck-Carlos Augusto
  • A centrocampo out Jones. Sulle fasce Diouf e Dimarco. In mezzo Barella dal 1' con Stankovic (favorito sul rientrante Calhanoglu) e uno tra Zielinski, Mkhitaryan e Sucic
  • Prima convocazione per Spence
  • In attacco insieme a Thuram, potrebbe partire Lautaro Martinez, ma non sono da escludere le candidature di Pio Esposito e Bonny
Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
Portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
Difensore di destra
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Parma
Diego Carlos
Diego Carlos
Difensore centrale
Parma
Dominik Drobnic
Dominik Drobnic
Difensore di sinistra
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Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
Esterno destro
Parma
Vincent Sierro
Vincent Sierro
Mezzala destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
Centrocampista centrale
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
Mezzala sinistra
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Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
Esterno sinistro
Parma
El Bilal Touré
El Bilal Touré
Attaccante
pubblicità
Parma
David Romero
David Romero
Attaccante

PARMA (3-5-2): la probabile formazione

Corvi; Delprato, Diego Carlos, Drobnic; Britschgi, Sierro, Keita, Bernabé, Valeri; Touré, Romero. All. Gilardino

  • Al suo esordio da allenatore gialloblù, Gilardino prepara un 3-5-2 a specchio con quello interista. In attacco la coppia scelta dovrebbe essere Touré-Romero
  • In difesa Drobnic favorito su Ndiaye (non al meglio), con i più esperti Del Prato e Diego Carlos
  • Torna Bernabè dall'infortunio e dovrebbe giocare in mediana con Keita e Sierro

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