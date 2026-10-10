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Gattuso verso Lazio-Monza: "Non guardo la classifica ma non ho le vertigini"

Serie A

La Lazio vuole continuare a vincere per restare nei piani alti della classifica ma Gennaro Gattuso, in conferenza stampa, ha in testa solo il Monza: "Non guardo la classifica, poi strada facendo vedremo dove arriveremo. Non ho vertigini, ma serve umiltà e la voglia di continuare a sorprendere come fatto fino a oggi". Mentre su Gudmundsson, che si è fermato durante la sosta, ha aggiunto: "'L'idea è che per 10-12 giorni deve rimanere fermo col braccio bloccato"

LE PROBABILI DI LAZIO-MONZA

La Lazio si prepara ad accogliere il Monza, domenica 11 ottobre alle 15 per continuare l'ottimo inizio di campionato che la vede prima a pari punti con Roma e Inter. In conferenza stampa, Gennaro Gattuso ha ribadito che il focus è solo sulla prossima partita: "Sembra una partita facile, ma servirà una grande Lazio per portare punti a casa. Non guardo la classifica, poi strada facendo vedremo dove arriveremo. Non ho vertigini, ma serve umiltà e la voglia di continuare a sorprendere come fatto fino a oggi". Nonostante i 9 punti che dividono le due squadre, l'allenatore della Lazio si aspetta "che i miei ragazzi siano belli svegli e di non farci sorprendere. Il Monza ha coraggio, è giovane e ha energia. Dobbiamo essere pronti, ci vorrà grande umiltà".

"Gudmundsson deve stare 10-12 giorni col braccio bloccato"

L'allenatore della Lazio ha fatto anche il punto sulle condizioni della sua squadra a partire da Gudmundsson che si è infortunato alla spalla con la sua Islanda: "Non faccio il dottore, l'idea è che per 10-12 giorni deve rimanere fermo col braccio bloccato". Mentre su Pellegrini, escluso dalla lista Serie A, ha aggiunto: "La società sa il mio pensiero, è una questione societaria. Finché i giocatori sono qua bisogna trattarli bene e da professionisti. Non è mai stato fuori rosa, è un giocatore della Lazio, sta alla società decidere se reintegrarlo o meno".

 

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