La Lazio vuole continuare a vincere per restare nei piani alti della classifica ma Gennaro Gattuso, in conferenza stampa, ha in testa solo il Monza: "Non guardo la classifica, poi strada facendo vedremo dove arriveremo. Non ho vertigini, ma serve umiltà e la voglia di continuare a sorprendere come fatto fino a oggi". Mentre su Gudmundsson, che si è fermato durante la sosta, ha aggiunto: "'L'idea è che per 10-12 giorni deve rimanere fermo col braccio bloccato"

La Lazio si prepara ad accogliere il Monza, domenica 11 ottobre alle 15 per continuare l'ottimo inizio di campionato che la vede prima a pari punti con Roma e Inter. In conferenza stampa, Gennaro Gattuso ha ribadito che il focus è solo sulla prossima partita: "Sembra una partita facile, ma servirà una grande Lazio per portare punti a casa. Non guardo la classifica, poi strada facendo vedremo dove arriveremo. Non ho vertigini, ma serve umiltà e la voglia di continuare a sorprendere come fatto fino a oggi". Nonostante i 9 punti che dividono le due squadre, l'allenatore della Lazio si aspetta "che i miei ragazzi siano belli svegli e di non farci sorprendere. Il Monza ha coraggio, è giovane e ha energia. Dobbiamo essere pronti, ci vorrà grande umiltà".