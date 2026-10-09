Lazio-Monza, le probabili formazioni della partita di serie A

La Lazio cerca un'altro risultato positivo per proseguire la marcia al vertice della classifica. La sosta ha portato agli infortuni di Gudmindsson e Cancellieri. Gattuso ha un dubbio in attacco fra Noslin e Pinamonti. Juric conferma la squadra che ha vinto con il Sassuolo la prima partita di campionato anche se Ngonge e Zeballos insidiano Cutrone e Robinson.

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 6^