Lazio-Monza, le probabili formazioni della partita di serie A

La Lazio cerca un'altro risultato positivo per proseguire la marcia al vertice della classifica. La sosta ha portato agli infortuni di Gudmindsson e Cancellieri. Gattuso ha un dubbio in attacco fra Noslin e Pinamonti. Juric conferma la squadra che ha vinto con il Sassuolo la prima partita di campionato anche se Ngonge e Zeballos insidiano Cutrone e Robinson.
Probabili Formazioni
La probabile formazione Lazio (4-3-3)
Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gennaro Gattuso
- Alcuni dubbi per Gattuso che non può disporre di Marusic, Cataldi, Rovella e Cancellieri
- In attacco Pinamonti insidia Noslin
- Dietro Sutalo è in ballottaggio con Doekhi
La probabile formazione del Monza (3-4-2-1)
Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Cutrone, Robinson; Varela. All. Ivan Juric
- Juric riparte dalla squadra che ha ottenuto la prima vittoria in campionato contro il Sassuolo
- Ngonge e Zeballos sono però pronti e insidiano Cutrone e Robinson
- Out Pessina, Tourè. Ziolkowski. In dubbio per la panchina Ciurria