Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Lazio-Monza, le probabili formazioni della partita di serie A

Serie A

La Lazio cerca un'altro risultato positivo per proseguire la marcia al vertice della classifica. La sosta ha portato agli infortuni di Gudmindsson e Cancellieri. Gattuso ha un dubbio in attacco fra Noslin e Pinamonti. Juric conferma la squadra che ha vinto con il Sassuolo la prima partita di campionato anche se Ngonge e Zeballos insidiano Cutrone e Robinson. 

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 6^

Probabili Formazioni

Lazio
Christos Mandas
Christos Mandas
Portiere
Lazio
Romano Floriani
Romano Floriani
Terzino destro
pubblicità
Lazio
Josip Sutalo
Josip Sutalo
Difensore centrale
Lazio
Oliver Provstgaard
Oliver Provstgaard
Difensore centrale
pubblicità
Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
Terzino sinistro
Lazio
Davide Frattesi
Davide Frattesi
Centrocampista di destra
Lazio
Reda Belahyane
Reda Belahyane
Centrocampista centrale
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
Centrocampista di sinistra
pubblicità
Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
Attaccante di destra
Lazio
Tijjani Noslin
Tijjani Noslin
Attaccante centrale
pubblicità
Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
Attaccante di sinistra

La probabile formazione Lazio (4-3-3)

Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gennaro Gattuso

  • Alcuni dubbi per Gattuso che non può disporre di Marusic, Cataldi, Rovella e Cancellieri
  • In attacco Pinamonti insidia Noslin
  • Dietro Sutalo è in ballottaggio con Doekhi
Monza
Noel Törnqvist
Noel Törnqvist
Portiere
Monza
Eddy Kouadio
Eddy Kouadio
Difensore di destra
pubblicità
Monza
Lorenzo Lucchesi
Lorenzo Lucchesi
Difensore centrale
Monza
Andrea Carboni
Andrea Carboni
Difensore di sinistra
pubblicità
Monza
Samuele Birindelli
Samuele Birindelli
Esterno destro
Monza
Ebenezer Akinsanmiro
Ebenezer Akinsanmiro
Centrocampista centrale
Monza
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
Centrocampista centrale
Monza
Ricardo Mangas
Ricardo Mangas
Esterno sinistro
pubblicità
Monza
Patrick Cutrone
Patrick Cutrone
Trequartista di destra
Monza
Jay Robinson
Jay Robinson
Trequartista di sinistra
pubblicità
Monza
Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela
Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela
Attaccante

La probabile formazione del Monza (3-4-2-1)

Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Cutrone, Robinson; Varela. All. Ivan Juric

  • Juric riparte dalla squadra che ha ottenuto la prima vittoria in campionato contro il Sassuolo
  • Ngonge e Zeballos sono però pronti e insidiano Cutrone e Robinson
  • Out Pessina, Tourè. Ziolkowski. In dubbio per la panchina Ciurria

Serie A: Altre Notizie

Allegri: "McTominay convocato. Gli infortunati..."

napoli

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa il prossimo match del Napoli, che ospita...

Milan, allenamento in gruppo per Estupiñan

da milanello

Nel VIDEO, Peppe di Stefano fa il punto sull'allenamento del Milan, che si prepara alla gara di...

Inter-Parma, Chivu in conferenza LIVE

live Serie A

L'Inter prepara la sfida contro il nuovo Parma di Gilardino, in programma sabato 10 ottobre alle...

Dentro al Viola Park: il laboratorio del futuro

video

Tre anni fa, l'11 ottobre 2023, veniva inaugurato il Rocco Commisso Viola Park. Oggi il centro...

De Rossi: "Infortuni? Tutti sulla stessa barca..."

TORNA LA SERIE A

Dopo la sosta per le Nazionali, Daniele De Rossi punta al riscatto con il suo Genoa contro la...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE