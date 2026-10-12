Nesta Elphege operato a Parma per appendicite acuta

L’attaccante del Parma Nesta Elphege è stato operato per appendicite acuta all’Ospedale Maggiore di Parma. L'intervento è stato eseguito dal professor Nicola Busi alla presenza dello staff sanitario del Parma. Il calciatore resterà in osservazione per qualche giorno e poi riprenderà gradualmente l'attività agonistica

L'attaccante del Parma Nesta Elphege è stato operato questa mattina per una appendicite acuta all'Ospedale Maggiore di Parma dove era stato ricoverato nel pomeriggio di domenica 12 ottobre. L'intervento di appendicectomia laparoscopica, è stato eseguito eseguito dal dottor Nicola Busi alla presenza anche dello staff sanitario del Parma. Il calciatore resterà alcuni giorni in osservazione e poi riprenderà con gradialità l'attività agonistica. I tempi di precupero saranno stabiliti nei prossimi giorni. Elpeghe era stato schierato da titolare nell'ultima partita giocata dal Parma contro l'Inter



