Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Nesta Elphege operato a Parma per appendicite acuta

parma

L’attaccante del Parma Nesta Elphege è stato operato per appendicite acuta all’Ospedale Maggiore di Parma. L'intervento è stato eseguito dal professor Nicola Busi alla presenza dello staff sanitario del Parma. Il calciatore resterà in osservazione per qualche giorno e poi riprenderà gradualmente l'attività agonistica


L'attaccante del Parma Nesta Elphege è stato operato questa mattina per una appendicite acuta all'Ospedale Maggiore di Parma dove era stato ricoverato nel pomeriggio di domenica 12 ottobre. L'intervento di appendicectomia laparoscopica, è stato eseguito eseguito dal dottor Nicola Busi alla presenza anche dello staff sanitario del Parma. Il calciatore resterà alcuni giorni in osservazione e poi riprenderà con gradialità l'attività agonistica. I tempi di precupero saranno stabiliti nei prossimi giorni. Elpeghe era stato schierato da titolare nell'ultima partita giocata dal Parma contro l'Inter

Vedi anche

Le pagelle di Inter-Parma 3-0

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Elphege operato a Parma per appendicite acuta

parma

L’attaccante del Parma Nesta Elphege è stato operato per appendicite acuta all’Ospedale...

Inter, fattore panchina: è ancora più protagonista

VIDEO

Nel VIDEO la riflessione a Sky Calcio Club sulle risorse dalla panchina dei nerazzurri: l'anno...

La Juve è migliorata o è quella dell'anno scorso?

IL DIBATTITO

Nel VIDEO l'analisi a Sky Calcio Club della squadra di Spalletti dopo l'1-1 a Cagliari: "Non...

Lazio, un primato che si spiega anche nei numeri

video analisi

Nel VIDEO il primato in classifica della Lazio, con l'Inter, si spiega anche nei numeri della...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, lunedì 12 ottobre, si scende in campo per la 6^ giornata di Serie A. Alle 20.45...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE