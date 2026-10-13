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Infortunio Saelemaekers, verrà operato alla caviglia: le news sull'esterno del Milan

milan

Dopo un consulto specialistico ad Amsterdam, Saelemaekers verrà operato alla caviglia destra. L'esterno del Milan si è fermato lo scorso 29 settembre in allenamento e dopo ulteriori accertamenti ha deciso di sottoporsi a una nuova operazione alla caviglia già finita sotto ai ferri nel 2024

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Alexis Saelemaekers ha deciso: sarà sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra già operata nel 2024. La decisione è arrivata dopo un'altra valutazione specialistica effettuata lunedì ad Amsterdam: gli accertamenti hanno consigliato l'operazione, che sarà eseguita oggi, martedì 13 ottobre. Il belga era infatti alle prese con un dolore persistente alla caviglia e gli ultimi esami avevano evidenziato una perdita di stabilità. Per questo motivo, la scelta di tornare sotto i ferri. 

 

Lesione muscolare per Gabbia: nei prossimi giorni un nuovo consulto

L'altro stop per Amorim è arrivato in Sassuolo-Milan nell'ultima giornata di campionato. Gli esami a Matteo Gabbia, uscito in barella, hanno evidenziato una lesione del flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo. Per il difensore non è stata ancora presa una decisione definitiva: nei prossimi giorni si sottoporrà a un consulto specialistico e verrà stabilito se procedere con un intervento chirurgico oppure con una terapia conservativa. Lo stop sarà comunque di alcuni mesi. Il Milan tornerà in campo giovedì 15 ottobre contro il Salisburgo in Europa League, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

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