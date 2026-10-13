Dopo un consulto specialistico ad Amsterdam, Saelemaekers verrà operato alla caviglia destra. L'esterno del Milan si è fermato lo scorso 29 settembre in allenamento e dopo ulteriori accertamenti ha deciso di sottoporsi a una nuova operazione alla caviglia già finita sotto ai ferri nel 2024

Alexis Saelemaekers ha deciso: sarà sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra già operata nel 2024. La decisione è arrivata dopo un'altra valutazione specialistica effettuata lunedì ad Amsterdam: gli accertamenti hanno consigliato l'operazione, che sarà eseguita oggi, martedì 13 ottobre. Il belga era infatti alle prese con un dolore persistente alla caviglia e gli ultimi esami avevano evidenziato una perdita di stabilità. Per questo motivo, la scelta di tornare sotto i ferri.