Nuovo capito nella battaglia legale tra la Juventus e Cristiano Ronaldo per il caso stipendi. Come emerge dal bilancio relativo all'esercizio 2025-26, i bianconeri hanno presentato ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale di Torino che aveva confermato il risarcimento da 9,8 milioni di euro a favore dell'attaccante portoghese. Il ricorso, si legge, è stato notificato lo scorso 27 marzo 2026 mentre si attende la fissazione dell'udienza GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Continua la battaglia legale tra Juventus e Cristiano Ronaldo che proseguirà in Cassazione. Il club bianconero ha infatti comunicato nel bilancio annuale di aver presentato ricorso per la decisione con cui il Tribunale di Torino aveva respinto l'impugnazione del lodo arbitrale relativo al caso stipendi che aveva condannato la Juventus a pagare 9.8 milioni all'attaccante portoghese, per i i compensi relativi al periodo della pandemia. Il ricorso è stato notificato il 27 marzo 2026 e ora si attende la fissazione dell'udienza.

La nota della Juventus Di seguito la nota integrale presente nel bilancio dell'esercizio 2025/26 della Juventus: "In data 26 settembre 2024, Juventus ha depositato presso il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, il ricorso per l'impugnazione del lodo del 17 aprile 2024 reso all'esito del procedimento arbitrale instaurato dall’ex tesserato Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (“Ex Tesserato”). Con il lodo, il Collegio Arbitrale, a maggioranza, ha accolto parzialmente la domanda formulata in estremo subordine dall’Ex Tesserato, accertando la responsabilità precontrattuale di Juventus derivante dal fallimento della trattativa e condannato la convenuta al pagamento di una somma pari a € 9,8 milioni (corrispondente alla metà della richiesta dell’Ex Tesserato, pari a circa € 19,6 milioni) oltre interessi e rivalutazione monetaria; tale somma è stata puntualmente corrisposta dalla Società all’Ex Tesserato nell’esercizio 2023/2024. Con sentenza del 13 gennaio 2026, il Tribunale ha rigettato il ricorso della Società. La decisione del Tribunale si è limitata a un controllo sulla sussistenza dei vizi formali del lodo denunziati nell’atto di impugnazione, e non è una decisione nel merito della vicenda. Essa, come tale, non comporta una modifica delle conclusioni raggiunte dal lodo. In ogni caso, gli effetti economico-finanziari derivanti dal lodo risultano già riflessi nei conti della Società sin dall’esercizio 2023/2024 e non sono quindi attesi impatti negativi sul bilancio corrente e neppure su quelli futuri. Avverso detta sentenza, Juventus ha proposto ricorso per Cassazione, regolarmente notificato in data 27 marzo 2026 e si è in attesa della fissazione dell’udienza".

Juve-Ronaldo e il caso stipendi: le tappe precedenti Il ricorso presenteto in Cassazione dalla Juve è solo l'ultima pagina della vicenda che riguarda il caso stipendi di Cristiano Ronaldo. Per caso stipendi si parla dei circa 19,6 milioni di euro richiesti dal portoghese per gli accordi economici del periodo Covid. Nel 2024 il Collegio Arbitrale aveva riconosciuto all'attaccante 9,8 milioni, già versati dal club. La Juventus aveva poi impugnato il lodo ma il ricorso era stato respinto dal Tribunale di Torino: per questo il club bianconero ha deciso di rivolgersi alla Cassazione.