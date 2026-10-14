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Venezia, si attende la rescissione tra Nicola e la Cremonese

Serie A

Il Venezia è sempre più vicino all'ingaggio di Davide Nicola come nuovo allenatore. L'ex Torino e Salernitana nelle prossime ore incontrerà la Cremonese per rescindere il contratto che lo lega ai grigiorossi e firmare poi l'accordo di un anno e mezzo con i lagunari

SERIE A, MAI COSI' TANTI ESONERI DOPO 6 TURNI DAL 2000

Dopo aver salutato ufficialmente Giovanni Stroppa, il Venezia ha scelto come suo sostituto Davide Nicola. L'ex Salernitana e il club veneto chiuderanno a breve l'accordo,che sarà valido per una stagione e mezza senza obbligo di salvezza. Prima però Nicola deve sciogliere il suo contratto con la Cremonese, squadra da cui è stato esonerato a marzo 2026. È in programma in queste ore un incontro tra l'allenatore e i lombardi per risolvere gli ultimi dettagli. Nicola è stato scelto per la sua capacità di salvare le squadre subentrando a stagione in corso come è accaduto con il Crotone, l'Udinese, il Genoa, il Torino, la Salernitana e l'Empoli. Il Venezia, ha perso tutte le partite finora giocate in stagione, 6 di campionato e una di Coppa Italia

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