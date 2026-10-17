L'allenatore della Roma commenta il successo contro il Genoa arrivato dopo la sconfitta rocambolesca contro il Real: "Un ko che ci ha dato fastidio ma che ci ha dato anche grande energia, ma non c'era dubbio su questo". Tanti gol in più rispetto allo scorso anno: "Beh c'è Malen in più e Dybala con meno problemi, ma abbiamo anche molte conoscenze in più e i gol che facciamo sono anche belli" GASPERINI, SONO 300 VITTORIE IN A - HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Umore certamente diverso per Gian Piero Gasperini rispetto al dopo gara contro il Real. L'allenatore della Roma si gode l'ottima prestazione e reazione mostrata dalla sua squadra contro il Genoa, battuto 2-0: "Stasera non era una gara facile, è stato difficile prendere le misure, avevamo una squadra giovane in campo e sono stati bravi tutti e abbiamo vinto una partita che conta molto - dice - Io non avevo dubbi sulla reazione e sull'aspetto caratteriale di questi ragazzi ma la partita era complicata, l'abbiamo sbloccata con questa giocata fantastica di Castro e poi il secondo tempo è stato di valore, nel primo temp abbiamo avuto difficoltà su palle lunghe poi siamo venuti fuori". Una Roma che segna molto di più rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione: "Lo scorso anno ero appena arrivato, nel frattempo abbiamo fatto un po' di strada, non c'era Malen e neanche Dybala, o molto poco, abbiamo delle conoscenze maggiori, abbiamo accumulato partite, pretsazioni e soddisfazioni. Abbiamo una facilità realizzativa che non avevamo e i gol che facciamo sono anche di qualità. Abbiamo assimilato molte situazioni e possibilità di arrivare in gol".



"Perdere col Real in quel modo è stato devastante" Come detto, la reazione dopo la sconfitta cocente contro il Real non era affatto scontata: "Perdere col Real in quella maniera è stato devastante perché la prestazione era di valore, ce la siamo complicata in 6 o 7 minuti con tre angoli che non erano frutto di niente contro una squadra che era in difficoltà - spiega ancora - Questo ci ha dato fastidio e non avevao dubbi che avremmo reagito. Ho volutamente scelto di cambiare molto perché questi ragazzi, molti dei quali avevano vissuto il match di Champions in panchina, avevano una grande energia addosso ed ero sicuro che non avremmo fallito da questo punto di vista. Poi c'è stato il Genoa da affrontare che non ha i campioni del Real Madrid ma sul piano tattico era molto difficile da affrontar".