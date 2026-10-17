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Udinese-Lecce, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Udinese e Lecce si sfidano nella settima giornata di Serie A: match in programma domenica 18 ottobre alle 12.30. Runjaic con Davis al centro dell'attacco, Di Francesco col tridente Pierotti-Geubbels-Fatah. Di seguito le probabili formazioni

Probabili Formazioni

Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
portiere
Udinese
Nicolò Bertola
Nicolò Bertola
difensore centrale di destra
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Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
difensore centrale di sinistra
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Udinese
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
esterno destro
Udinese
Lennon Miller
Lennon Miller
centrocampista centrale
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
centrocampista centrale
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
esterno sinistro
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Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
trequartista
Udinese
Giorgi Chakvetadze
Giorgi Chakvetadze
trequartista
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Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
centravanti

UDINESE (3-4-2-1) la probabile formazione

Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Vojvoda, Miller, Karlström, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis. All. Kosta Runjaic

  • Gueye, Zaniolo, Abankwah e Bayo indisponibili
  • Runjaic dovrebbe puntare in avanti su Ekkelenkamp e Chakvetadze alle spalle di Davis
  • A centrocampo Vojvoda e Kamara sulle fasce. Miller-Karlstrom coppia centrale
  • Dietro Bertola e Solet ai lati di Kabasele
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
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Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
difensore centrale
Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
difensore centrale
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Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
mezzala destra
Lecce
Oumar Ngom
Oumar Ngom
centrocampista centrale
Lecce
Youssef Maleh
Youssef Maleh
mezzala sinistra
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Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
ala destra
Lecce
Willem Geubbels
Willem Geubbels
centravanti
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Lecce
Amar Fatah
Amar Fatah
ala sinistra

LECCE (4-3-3) la probabile formazione

Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Pierotti, Geubbels, Fatah. All. Eusebio Di Francesco

  • Di Francesco senza gli indisponibili Ilic e Berisha
  • A centrocampo chance dal 1' per Ngom in mezzo
  • Rispetto alla sconfitta col Bologna Geubbels potrebbe partire titolare al centro dell'attacco

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