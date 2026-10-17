Udinese e Lecce si sfidano nella settima giornata di Serie A: match in programma domenica 18 ottobre alle 12.30. Runjaic con Davis al centro dell'attacco, Di Francesco col tridente Pierotti-Geubbels-Fatah. Di seguito le probabili formazioni
Probabili Formazioni
UDINESE (3-4-2-1) la probabile formazione
Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Vojvoda, Miller, Karlström, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis. All. Kosta Runjaic
- Gueye, Zaniolo, Abankwah e Bayo indisponibili
- Runjaic dovrebbe puntare in avanti su Ekkelenkamp e Chakvetadze alle spalle di Davis
- A centrocampo Vojvoda e Kamara sulle fasce. Miller-Karlstrom coppia centrale
- Dietro Bertola e Solet ai lati di Kabasele
LECCE (4-3-3) la probabile formazione
Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Pierotti, Geubbels, Fatah. All. Eusebio Di Francesco
- Di Francesco senza gli indisponibili Ilic e Berisha
- A centrocampo chance dal 1' per Ngom in mezzo
- Rispetto alla sconfitta col Bologna Geubbels potrebbe partire titolare al centro dell'attacco