Napoli, i numeri di un avvio complicato: 5 ko nelle prime 9 come nel 2002 in B

Anche lui è stato protetto e confortato sia da Manna nel pre gara ("Quando sbaglia non gli viene perdonato nulla. Serve la personalità di capire cosa voglia dire questa maglia del Napoli e quali attaccanti l'hanno indossata in passato. Nessuno gli sta mettendo pressione") che da Allegri nel post ("Lucca ha fatto la sua partita, ha lottato, ha avuto qualche difficoltà, era anche tanto che non giocava titolare"). Eppure la sua prova non ha convinto, con un 5 in pagella e pochi pericoli creati. Resta comunque una bella sponda a inizio ripresa sul risultato ancora di 0-0 con cui lancia in porta Beukema: è quella la prima occasione della partita creata dal Napoli a Venezia. Peccato che sfumi e — nel giro di qualche minuto — a sbloccarla sia proprio il Venezia. Va anche detto che è stato proprio con l'ingresso di Hojlund che il Napoli ha iniziato a creare sempre di più (e proprio il danese si è guadagnato il rigore, poi fallito da De Bruyne).