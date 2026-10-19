Nella terza giornata della league phase di Champions, la Roma ospita lo Slovan Bratislava allenato da Yaya Touré: appuntamento martedì 20 ottobre alle 21 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Gasperini riporta Mancini ed Hermoso dal 1' in difesa, sugli esterni tornano titolari Molina e Wesley. Pellegrini dovrebbe sostituire l'infortunato Dybala, con Mora inizialmente in panchina. Malen riprende il suo posto al centro dell'attacco
Probabili Formazioni
La probabile formazione della Roma
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Pisilli, de Roon, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
- Dopo il turnover nell'ultima di campionato, Gasperini torna a schierare la formazione titolare: in difesa si rivedono Mancini ed Hermoso dal 1'
- Rispetto alla vittoria contro il Genoa, confermati i due centrali di centrocampo (Pisilli e de Roon), mentra cambiano gli esterni: tornano titolari Molina e Wesley
- I tempi di recupero di Dybala si allungano, come ha confermato Gasperini: Pellegrini è il favorito per sostituire l'argentino, con Mora che dovrebbe partire dalla panchina
- Malen, dopo aver saltato il Genoa per la squalifica in campionato, torna titolare in Champions contro lo Slovan
La probabile formazione dello Slovan Bratislava
SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takác; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Pokorný, Ibrahim; Barseghyan, Martínez, Suleiman Camara; Sporar. All. Yaya Touré