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Roma-Slovan Bratislava, le probabili formazioni della partita di Champions

Champions League

Nella terza giornata della league phase di Champions, la Roma ospita lo Slovan Bratislava allenato da Yaya Touré: appuntamento martedì 20 ottobre alle 21 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Gasperini riporta Mancini ed Hermoso dal 1' in difesa, sugli esterni tornano titolari Molina e Wesley. Pellegrini dovrebbe sostituire l'infortunato Dybala, con Mora inizialmente in panchina. Malen riprende il suo posto al centro dell'attacco

GASPERINI: "DYBALA HA UNA PICCOLA LESIONE"

Probabili Formazioni

Roma
Roma
Pierluigi Gollini
Pierluigi Gollini
Portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
Difensore centrale di destra
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Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
Difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
Difensore centrale di sinistra
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Roma
Nahuel Molina
Nahuel Molina
Esterno destro
Roma
Niccolò Pisilli
Niccolò Pisilli
Centrocampista centrale
Roma
Marten de Roon
Marten de Roon
Centrocampista centrale
Roma
Wesley
Wesley
Esterno sinistro
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Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
Trequartista di destra
Roma
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini
Trequartista di sinistra
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Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
Attaccante

La probabile formazione della Roma

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Pisilli, de Roon, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

  • Dopo il turnover nell'ultima di campionato, Gasperini torna a schierare la formazione titolare: in difesa si rivedono Mancini ed Hermoso dal 1'
  • Rispetto alla vittoria contro il Genoa, confermati i due centrali di centrocampo (Pisilli e de Roon), mentra cambiano gli esterni: tornano titolari Molina e Wesley
  • I tempi di recupero di Dybala si allungano, come ha confermato Gasperini: Pellegrini è il favorito per sostituire l'argentino, con Mora che dovrebbe partire dalla panchina
  • Malen, dopo aver saltato il Genoa per la squalifica in campionato, torna titolare in Champions contro lo Slovan

La probabile formazione dello Slovan Bratislava

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takác; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Pokorný, Ibrahim; Barseghyan, Martínez, Suleiman Camara; Sporar. All. Yaya Touré

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