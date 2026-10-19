Alla vigilia della sfida con lo Slovan Bratislava (martedì alle 21, diretta su Sky Sport Arena) Gasperini parla a Sky: "La classifica ci impone di fare punti ma non dobbiamo pensare sia facile". Poi su Dybala: "Speravamo che il recupero fosse un po’ più veloce, invece l’ultima risonanza ha evidenziato anche una pur minima lesione: il recupero si allungherà un po’, un paio di settimane in più"
Torna la Champions e per la Roma è già giornata di vigilia. Martedì alle 21 (diretta su Sky Sport Arena) all'Olimpico arriva lo Slovan Bratislava e Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport ha presentato la sfida.
Si gioca ogni tre giorni: come si fa a tenere sempre alta la tensione dal punto di vista mentale e la condizione fisica?
"Questo è l’aspetto un po’ più delicato perché giocare a Como o giocare col Real Madrid sono partite che si preparano da sole, giocare con il Genoa dopo quello che è successo col Madrid è sicuramente più facile di questa partita. Con lo Slovan Bratislava che ha perso le due partite iniziali di Champions non possiamo correre il rischio di pensare che sia una partita facilmente risolvibile. La dobbiamo vincere perché la classifica ci impone di vincere la partita, ma sicuramente troveremo una squadra preparata"
Con il Genoa ha fatto sette cambi rispetto alla partita precedente: sta pensando a come gestire le rotazioni anche domani sera?
"Questo è normale perché abbiamo ancora qualche defezione, recuperiamo Malen che era squalificato, poi sabato siamo a Napoli e inizia un altro tour de force con Napoli, Cagliari, Udine, Manchester, e quindi sicuramente dobbiamo anche pensare qualche rotazione, anche se poi quello che prepari sulla carta difficilmente si avvera, perché poi in campo succede sempre altro"
A proposito di infortuni: può farci il punto sulla situazione di Dybala e Cristante?
"Cristante dovrebbe essere recuperabile per Napoli, da mercoledì o giovedì potrebbe rientrare in gruppo. Per Dybala speravamo che fosse un po’ più breve, invece l’ultimo accertamento ha evidenziato un po’ più di difficoltà e quindi andremo un po’ più lunghi”
Due settimane circa di stop?
"Difficile prevederlo però è pensabile così"
Termina qui la conferenza stampa di Gasperini e Pellegrini alla vigilia della partita di Champions con lo Slovan
Per Pellegrini: che atmosfera si respira nello spogliatoio? Tu ti senti più a tuo agio come trequartista o a centrocampo?
"L'ambiente è sereno. Sul ruolo, gioco dove mi chiede il mister. Io non sarò mai un esterno a tutta fascia, la mia qualità è giocare con la palla tra i piedi ma che sia in mediana o trequarti l'importante è trovare lo spazio che si ha e sfruttarlo"
Per Pellegrini: hai la sensazione che quest'anno possiate raccogliere dopo aver costruito?
"Noi vogliamo stare in alto, l'anno scorso ci siamo riusciti e quest'anno è stato più semplice inizialmente. Ora vogliamo solo vincere sempre, andando forte, e migliorarci come gruppo"
Su Mora e Gollini?
"Gollini è sempre stato un ottimo portiere, forse nell'arco della carriera gli è mancata un po' di maturità che ha raggiunto adesso. Mora non è uno che entra nelle rotazioni: lui è nelle rotazioni. Ha un fisico particolare, minuto, ma ha un talento che si vede subito e abbiamo la necessità di farlo crescere. Deve strutturarsi un po' fisicamente ma tecnicamente è di alto livello"
Cosa l'ha colpita di Lulli questa estate?
"L'avevo già notato l'anno scorso e aggregato molte volte agli allenamenti della prima squadra. Ha caratteristiche soprattutto atletiche di alto livello, come la capacità di essere veloce e resistente a quella velocità. Poi è umile e ha voglia di migliorarsi, lavorerà sotto l'aspetto tecnico e tattico ma ha un paio di caratteristiche che sono sicuramente sopra la media e quando ci sono bisogna portarle avanti"
La partita col Genoa le ha dato più certezze sui possibili cambi?
"Mai avuto dubbi sui giocatori che c'erano, la questione è solo numerica e legata al calendario fitto. Ho dato spazio a chi aveva meno minutaggio con la convinzione di poter fare risultato lo stesso. E in Serie A non è mai facile"
Per Gasperini: Avete fissato una quota punti? E Dybala come sta?
"La quota è sui 10-11 guardando all'anno scorso, ma per farli dobbiamo vincere in casa, a cominciare da domani, e questo potrebbe essere sufficiente. E poi abbiamo anche la possibilità fuori, anche se sono campi tutti difficili. Quindi l’obiettivo è sicuramente quello di rientrare in questa fascia. Per Dybala, speravamo fosse un po' più veloce il recupero, invece l'ultima risonanza che ha fatto ieri evidenzia anche una pur minima lesione, che quindi porterà il recupero un po' più lungo, un paio di settimane in più, credo".
Per Gasperini: con tanti indisponibili che centrocampo dobbiamo aspettarci? Magari con Hermoso?
"Spero non ci sia quella necessità, quando l'ho usato lì era un'emergenza. In questo momento Pisilli e de Roon, soprattutto de Roon, sta giocando. Ha giocato tre partite in una settimana. Lorenzo può essere un giocatore in più, come è stato impiegato sempre, più offensivo, oppure può essere anche un giocatore di centrocampo, in attesa di recuperare almeno un giocatore come Cristante che, per Napoli, ci auguriamo che possa essere in campo. O almeno a disposizione"
Per Pellegrini: come si gestisce la pressione di dover vincere a tutti i costi? E che gruppo hai ritrovato dopo tanto tempo?
"La pressione c'è sempre, tutte le domeniche. Ho ritrovato un gruppo sano e unito, c'è voglia di migliorarsi"
Per Pellegrini: come stai?
"Bene, anche mentalmente. Il fatto di non essere in campo da tanto rendeva necessario un reintegro. Posso ancora alzare il livello fisico, continuo a lavorare bene, sono tranquillo. In settimana si va forte e la domenica ancora di più. Il contratto di un anno? Scelta che ha preso la società e che io ho accettato"
Possibile vedere insieme i due centravanti?
"Castro ha fatto un gran gol l'altra sera, per caratteristiche potrebbe essere la partita in cui lui e Malen giocano insieme, non so se dall'inizio o in corso. Ma non voglio assolutamente snaturare le geometrie e gli schemi di una squadra che sta facendo gol, sta creando tante situazioni, solamente per la voglia di far vedere due giocatori insieme. C’è un reparto d’attacco che funziona, con caratteristiche diverse, e quindi per adesso va bene così. Non ho la necessità di andare a cercare altre soluzioni. Poi può essere, perché è il tipo di partita che può anche prestarsi a questo"
Per Gasperini: In Champions non esistono avversari facili, che caratteristiche ha lo Slovan?
"E' una squadra dinamica, con qualche ottimo giocatore, preparata atleticamente. Non tra quelle di prima fascia ma ogni partita in Champions è difficile e non la sottovaluteremo perché abbiamo bisogno di vincere"
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