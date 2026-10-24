Roma, Gasperini: "Napoli forte, è un metro di paragone"roma
Dopo il 3-3 del Maradona, l'allenatore della Roma fa i complimenti ai suoi per la reazione: "Anche sotto 2-0, in campo c'era la sensazione di poterla ribaltare e a un certo punto ci sentivamo forti. Il Napoli è un metro di paragone, ci dice quanto siamo competitivi nel campionato italiano"
Il "dilemma" dopo un 3-3 del genere, per Gian Piero Gasperini, non può che essere: è un punto guadagnato o due persi? La sensazione è che l’allenatore della Roma, dopo aver ripreso la partita per due volte (la prima dopo essere andati sotto 2-0 e la seconda dopo essere tornati sotto all’83’) veda il pari del Maradona come un "buon" punto. “Nella prima mezz’ora abbiamo subito il Napoli – ammette in conferenza stampa – e facevamo fatica a uscire, ma da lì abbiamo costruito una grande partita. Il gol del 2-0 a inizio secondo tempo moralmente poteva essere un brutto colpo e invece abbiamo avuto la convinzione che facendo le nostre giocate e quello che sappiamo fare potevamo ribaltarla. C’era questa sensazione, in campo. Il 3-2 è stato un’altra mazzata perché c’era poco tempo, però a un certo punto della gara ci sentivamo forti”.
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"Senza rischi non raggiungi traguardi"
"Tatticamente abbiamo giocato in modo diverso rispetto al solito, con tre centrocampisti e Cristante che rientrava dopo un mese, ma siamo stati precisi", continua Gasperini in conferenza stampa analizzando la gara. "Poi quel ruolo è andato a farlo Soulé ed è stato straordinario. L’abbiamo voluta giocare volutamente aperta. Dite che giochiamo in modo rischioso? Senza rischi non raggiungi traguardi, ma non so se il nostro modo di giocare è veramente così rischioso, vedendo i nostri numeri in difesa. Sicuramente noi giochiamo pensando sempre di vincere e giocare così contro una squadra forte come il Napoli è un metro di paragone per capire quanto siamo competitivi nel campionato italiano. Il Napoli mi ha fatto una grande impressione, è una squadra che può fare gol sempre. Noi abbiamo creato veramente tanto: non so se per demerito loro, io spero per merito nostro...”.