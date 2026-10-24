Gasperini: "Napoli forte, è un metro di paragone"

Il "dilemma" dopo un 3-3 del genere, per Gian Piero Gasperini, non può che essere: è un punto guadagnato o due persi? La sensazione è che l’allenatore della Roma, dopo aver ripreso la partita per due volte (la prima dopo essere andati sotto 2-0 e la seconda dopo essere tornati sotto all’83’) veda il pari del Maradona come un "buon" punto. “Nella prima mezz’ora abbiamo subito il Napoli – ammette in conferenza stampa – e facevamo fatica a uscire, ma da lì abbiamo costruito una grande partita. Il gol del 2-0 a inizio secondo tempo moralmente poteva essere un brutto colpo e invece abbiamo avuto la convinzione che facendo le nostre giocate e quello che sappiamo fare potevamo ribaltarla. C’era questa sensazione, in campo. Il 3-2 è stato un’altra mazzata perché c’era poco tempo, però a un certo punto della gara ci sentivamo forti”.

Approfondimento Le pagelle di Napoli-Roma 3-3