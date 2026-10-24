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Serie AGiornata 8 - sabato 24 ottobre 2026Giornata 8 - sab 24 ott
Fine
Napoli
Anguissa A. 28'McTominay S. 48', 83'
3 - 3
Roma
Soulé M. 69'Balerdi L. 74', 89'
Napoli
Anguissa A. 28'McTominay S. 48', 83'
3 - 3 Roma
Soulé M. 69'Balerdi L. 74', 89'
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Napoli-Roma 3-3, gol di Anguissa in rovesciata e doppiette di McTominay e Balerdi

Il big match del Maradona regala spettacolo, con il Napoli che va sul 2-2, si fa riprendere in 5', torna avanti e si fa nuovamente recuperare. Anguissa sblocca in rovesciata, il raddoppio è di McTominay, poi Soulé e Balerdi fanno 2-2. Di nuovo McTominay illude il Napoli, ma ancora Balerdi fa 3-3. Espulso per proteste Allegri nel finale

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