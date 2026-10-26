Il patron del Milan ha commentato a Sky il successo dei rossoneri contro l'Udinese per 2-0, evidenziando anche il buon lavoro di Amorim: "La squadra continua a migliorare e abbiamo mostrato resilienza dopo la sconfitta in Europa. Penso che Ruben abbia gestito bene le rotazioni e le sostituzioni". Con la vittoria sulla squadra di Runjaic, il Milan ha agganciato la Roma al terzo posto in classifica

Dopo la sconfitta contro il Bournemouth in Europa league, il Milan ha ritrovato la vittoria in campionato, battendo l'Udinese 2-0 in trasferta, agganciando la Roma al terzo posto in classifica a -4 punti dalla coppia di testa composta da Inter e Lazio. Ed è arrivato anche il commento di Gerry Cardinale che a Sky Sport ha dichiarato: "La squadra continua a migliorare e ha mostrato grande resilienza dopo la deludente partita in Europa - dice - Abbiamo mantenuto alta l'intensità per tutta la gara; il possesso palla e l'aggressività nel recuperare il pallone dopo averlo perso sono stati aspetti molto positivi". Parole d'elogio anche per l'allenatore Amorim: "Ruben ha gestito bene le rotazioni e le sostituzioni. Tutto ciò ci pone in una buona condizione in vista della partita di mercoledì in casa". Mercoledì 28 ottobre il Milan ospiterà il Bologna nel turno infrasettimanale, poi inizierà la grande attesa per il big match contro l'Inter: derby da seguire sabato 31 ottobre alle 20.45 LIVE su Sky e in streaming su NOW.