Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Cardinale a Sky dopo Udinese-Milan: "Grande resilienza, bene Amorim nei cambi"

milan

Il patron del Milan ha commentato a Sky il successo dei rossoneri contro l'Udinese per 2-0, evidenziando anche il buon lavoro di Amorim: "La squadra continua a migliorare e abbiamo mostrato resilienza dopo la sconfitta in Europa. Penso che Ruben abbia gestito bene le rotazioni e le sostituzioni". Con la vittoria sulla squadra di Runjaic, il Milan ha agganciato la Roma al terzo posto in classifica

UDINESE-MILAN 0-2: HIGHLIGHTSPAGELLE - CLASSIFICA

Dopo la sconfitta contro il Bournemouth in Europa league, il Milan ha ritrovato la vittoria in campionato, battendo l'Udinese 2-0 in trasferta, agganciando la Roma al terzo posto in classifica a -4 punti dalla coppia di testa composta da Inter e Lazio. Ed è arrivato anche il commento di Gerry Cardinale che a Sky Sport ha dichiarato: "La squadra continua a migliorare e ha mostrato grande resilienza dopo la deludente partita in Europa - dice - Abbiamo mantenuto alta l'intensità per tutta la gara; il possesso palla e l'aggressività nel recuperare il pallone dopo averlo perso sono stati aspetti molto positivi". Parole d'elogio anche per l'allenatore Amorim: "Ruben ha gestito bene le rotazioni e le sostituzioni. Tutto ciò ci pone in una buona condizione in vista della partita di mercoledì in casa". Mercoledì 28 ottobre il Milan ospiterà il Bologna nel turno infrasettimanale, poi inizierà la grande attesa per il big match contro l'Inter: derby da seguire sabato 31 ottobre alle 20.45 LIVE su Sky e in streaming su NOW.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Spalletti: "Cambiato modulo, serviva più solidità"

juventus

Dopo la vittoria sul Lecce, Spalletti commenta: "Abbiamo cambiato qualcosa tatticamente...

Dove vedere Udinese-Milan

guida tv

La partita tra Udinese e Milan della 8^ giornata di Serie A si gioca domenica 25 ottobre alle ore...

Chivu: "Thuram più responsabile senza Lautaro"

Serie A

Quinta rimonta in campionato dei nerazzurri, che ribaltono i viola dopo il 90'. Così Cristian...

Dove vedere Lecce-Juventus

guida tv

La sfida della 8^ giornata tra Lecce e Juventus si gioca oggi, domenica 25 ottobre alle 18. La...

Dybala torna in gruppo, pronto per il Cagliari

roma

Nel video, le notizie da Trigoria con l'inviato di Sky Sport Angelo Mangiante. La Roma, reduce...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE