 Udinese Milan 0-2, le pagelle della partita di serie A | Sky Sport
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Udinese-Milan 0-2, le pagelle della partita di serie A

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Il Milan in emergenza vince a Udine grazie ai suoi giocatori più esperti in campo. Su tutti Pulisic autore del primo gol. Molto positive le prestazioni di Modric, Jashari e Bartesaghi nel ruolo inedito di esterno alto. Nell'Udinese si salva Chakvetadze mentre Davis e il rientrante Zaniolo non sono ancora in condizione. I voti di Daniele Barone

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