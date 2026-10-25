Il Milan in emergenza vince a Udine grazie ai suoi giocatori più esperti in campo. Su tutti Pulisic autore del primo gol. Molto positive le prestazioni di Modric, Jashari e Bartesaghi nel ruolo inedito di esterno alto. Nell'Udinese si salva Chakvetadze mentre Davis e il rientrante Zaniolo non sono ancora in condizione. I voti di Daniele Barone
- OKOYE voto 6
- ABANKWAH voto 6
- KABASELE voto 5,5
- PALMA voto 5,5
- VOJVODA voto 5,5
- PIOTROWSKI voto 5,5
- KARLSTROM voto 5,5
- KAMARA voto 5,5
- EKKELENKAMP voto 5,5
- CHAKVETADZE voto 6
- DAVIS voto 5,5
- Dal 46' MILLER voto 5
- Dal 64' ZANIOLO voto 5
- Dal 64' ARIZALA voto 6
- Dall'84' LOVRIC SV
- Dall'84' VINCIATI SV
- MAIGNAN voto 6
- TOMORI voto 6
- DE WINTER voto 6
- PAVLOVIC voto 6,5
- DIAWARA voto 6
- HUTCHINSON voto 6,5
- MODRIC voto 7
- JASHARI voto 7
- BARTESAGHI voto 7
- PULISIC voto 7,5 (MVP)
- RAMOS voto 6
- Dal 73' LOFTUS-CHEEK voto 5,5
- Dal 73' MUSAH voto 6
- Dall'85' CISSE' SV
- Dal 90' CAMARDA SV
- Dal 90' COMOTTO SV