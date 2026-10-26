La luce di Douglas Luiz splende nel buio della Juve

La vittoria di Lecce interrompe un periodo complicato, ma non risolve i problemi della Juventus, ancora alle prese con assenze, limiti offensivi e un'identità da consolidare. La notizia più positiva è Douglas Luiz, finalmente decisivo con un assist e il primo gol in bianconero. E ora Spalletti spera di aver trovato nel brasiliano un riferimento per il centrocampo, proprio alla vigilia di un calendario sempre più impegnativo