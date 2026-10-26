Soulé si sta caricando la squadra. E' l'argentino il giocatore che è migliorato di più?

"Purtroppo Soulé ha avuto un momento di fermo per pubalgia, ma è ripartito da dove aveva lasciato. La partita dell’altra sera è stata straordinaria. Ha 23 anni, a volte lo si dimentica, ha margini di maturità e quello che sta facendo quest’anno, in più ruoli, sta acquisendo fiducia e sicurezza di gioco. Perde molti meno palloni, ci sono altre cose che può migliorare. Lavora bene, è stato chiamato dall’Argentina, un altro bel segnale".