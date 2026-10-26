Roma-Cagliari, Gasperini in conferenza stampa
Martedì 27 ottobre la Roma ospita il Cagliari all'Olimpico alle 20.45, per la nona giornata. Gasperini annuncia il recupero di Dybala: "Proviamo oggi pomeriggio, magari posso portarlo in panchina, sono fiducioso. Rotazioni? Decido oggi, probabilmente sì. Abbiamo una rosa che può ruotare benissimo". Sulla squlifica di Allegri: "Io non ho sentito le parole, ma ci sono i numeri, gol e tutto. Non ho letto un commento a favore di questa constatazione, che è stata infelice. Non devo dire altro"
L'abbondanza è in difesa e spesso cambia in quel reparto. Fare i cambi con i difensori è una nuova chiave di lettura? O si fa di necessità virtù
Un po' tutte le cose. Con cinque cambi, che sono veramente tanti, può succedere di cambiare i difensori. Gli avversari fanno entrare avversari forti e freschi, quindi ci sta anche un cambio sui difensori, come successo con Hermoso con il Real. Poi è vero che noi con i difensori in questo momento abbiamo una propensione offensiva a fare gol, soprattutto nel gioco aereo. Anche lì fa parte del trovare delle soluzioni in gara, perché rispetto ad altri nel gioco aereo sono più forti".
Quando analizza i gol presi c'è qualcosa che la fa arrabbiare particolarmente? A volte c'è la sensazione che la Roma conceda un po' troppo perché ha questa propensione offensiva...
"L'atteggiamento è sempre propositivo. I gol sono tutti diversi. Con il Real Madrid siamo più colpevoli, rispetto per esempio al gol di Anguissa. Non c'è stato qualcosa di sbagliato, bisogna analizzare bene le situazioni. Non abbiamo presi molti gol sui calci piazzati, tranne in qualche partita. Aver fatto 2 gol all'Inter, 3 al Real, 3 al Napoli, sono partite in cui ci sono grandi giocatori e la percentuale di realizzazione è più alta".
Quanto è soddisfatto di Lulli e perché non l’abbiamo visto ancora in Champions?
"Sono soltanto situazioni, lì abbiamo giocatori che stanno facendo bene come Rensch e Wesley… anche Molina. Lulli, sono felice per lui, se lo merita. L’obiettivo di tutti è migliorarci individualmente, attraverso quello possiamo essere più forti".
Soulé si sta caricando la squadra. E' l'argentino il giocatore che è migliorato di più?
"Purtroppo Soulé ha avuto un momento di fermo per pubalgia, ma è ripartito da dove aveva lasciato. La partita dell’altra sera è stata straordinaria. Ha 23 anni, a volte lo si dimentica, ha margini di maturità e quello che sta facendo quest’anno, in più ruoli, sta acquisendo fiducia e sicurezza di gioco. Perde molti meno palloni, ci sono altre cose che può migliorare. Lavora bene, è stato chiamato dall’Argentina, un altro bel segnale".
Siamo arrivati a 15 risultati utili consecutivi in campionato. Si tratta di un salto di mentalità, ma dovuto a cosa?
"Questo miglioramento è continuo e deve esserlo ancora. Il nostro obiettivo è quello di migliorarci, non c'è mai un limite. Abbiamo raggiunto un modo di stare in campo che è ripetuto nel tempo e ci dà i risultati, su questo continuiamo ad affrontare le gare in questo modo. C'è una crescita sicuramente di tutta la rosa, anche individuale di molti giocatori. Soprattutto c'è un ambiente che ci spinge ad essere coraggiosi, propositivi, ad affrontare tutte le partite, anche le più difficili, con la fiducia di fare bene la nostra parte".
Allegri è stato squalificato due giornate, che effetto le ha fatto quella frase detta da Allegri?
"Io non l’ho sentita, ma ci sono i numeri, gol e tutto. Non ho letto un commento a favore di questa constatzione, che è stata infelice. Non devo dire altro".
C’è qualche recupero e prevede rotazioni?
"L’unico possibile è Dybala, proviamo oggi pomeriggio, magari posso portarlo in panchina, sono fiducioso. Rotazioni? Decido oggi, probabilmente sì. Abbiamo una rosa che può ruotare benissimo".
Inizia la Conferenza stampa di Gasperini
Gasp Coming Soon
Tra qualche minuto la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini in diretta da Trigoria
Malen padrone del gol
La Roma ha un padrone del gol: Malen, già a quota 9 in stagione. L’attaccante guida con largo margine la classifica dei marcatori giallorossi, davanti a Pisilli e Soulé, entrambi a 3. Seguono Balerdi, Hermoso e Koné con 2 reti, mentre Molina, Lulli, Mora, Cristante, de Roon e Castro hanno segnato una volta.
Sky Sport, Dybala verso la convocazione
Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante in diretta da Trigoria per Sky Sport 24, Paulo Dybala va verso la convocazione per la sfida con il Cagliari. Dybala, che cerca ancora il primo gol stagionale, ha saltato le sfide con Genoa, Slovan Bratislava e Napoli per un fastidio al ginocchio.,
Due giornate di squalifica ad Allegri espulso in Napoli-Roma
Il Giudice Sportivo ha inflitto due turni di stop a Massimiliano Allegri per "espressioni irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara". La sanzione è legata a quanto accaduto durante la sfida del "Maradona". Allegri era stato espulso nel finale, dopo le proteste successive alla rete del 3-3 realizzata da Balerdi. Nessun riferimento alle presunte frasi di Allegri sul finale della scorsa stagione.
Malen miglior marcatore del 2026
Al centro dell'attacco della Roma contro il Cagliari ci sarà sicuramente Donyel Malen. Il centravanti olandese è il miglior marcatore dell'anno solare 2026 in Serie A. Dal 1° gennaio a oggi ha realizzato 20 reti.
Serie A, i migliori marcatori del 2026Vai al contenuto
Continuità Gasp: gli stessi punti di un anno fa
Riguardando la classifica della Serie A a questo punto del campionato dello scorso anno, dopo 8 giornate la Roma aveva esattamente lo stesso bilancio di adesso: 18 i punti conquistati nel 2025/26, esattamente come nel 2026/27. Un anno fa però la Roma era seconda in classifica, mentre oggi è terza.
Serie A, la classifica un anno dopo: boom della LazioVai al contenuto
Indisponibili giallorossi
Ecco la situazione degli indisponibili in casa giallorossa:
- SVILAR - Micro-frattura al quinto dito del piede. Rientro nella seconda parte di novembre
- KONÈ - Lesione muscolare di primo grado. Punta a tornare il 7 novembre col Sassuolo, subito prima della sosta
- DYBALA - Lesione minina al gemello del polpaccio. Recuperabile per la sfida contro il Cagliari
- PELLEGRINI - Lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra. Possibile rientro a gennaio 2027
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Dove vedere Udinese-Milan
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