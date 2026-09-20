Chi ha guadagnato o perso più punti rispetto alla scorsa stagione a questo punto del campionato? Per la Lazio è l’inizio migliore di sempre, il Cagliari come nell'anno dello scudetto, bene anche Inter e Roma. Partenza in calo per Napoli e Bologna, solo il Torino ha gli stessi punti. Ecco chi è migliorato e peggiorato di più in assoluto: il confronto

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT