 Classifica Serie A 2026 2027, confronto con la scorsa stagione | Sky Sport
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La classifica della Serie A al confronto con la scorsa stagione

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Chi ha guadagnato o perso più punti rispetto alla scorsa stagione a questo punto del campionato? Per la Lazio è l’inizio migliore di sempre, il Cagliari come nell'anno dello scudetto, bene anche Inter e Roma. Partenza in calo per Napoli e Bologna, solo il Torino ha gli stessi punti. Ecco chi è migliorato e peggiorato di più in assoluto: il confronto

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