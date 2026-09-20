La classifica della Serie A al confronto con la scorsa stagione
Chi ha guadagnato o perso più punti rispetto alla scorsa stagione a questo punto del campionato? Per la Lazio è l’inizio migliore di sempre, il Cagliari come nell'anno dello scudetto, bene anche Inter e Roma. Partenza in calo per Napoli e Bologna, solo il Torino ha gli stessi punti. Ecco chi è migliorato e peggiorato di più in assoluto: il confronto
- Punti oggi: 2
- Punti un anno fa: 7
- Posizione oggi: 18°
- Posizione un anno fa: 9°
- -9 posizioni in classifica
- Punti oggi: 7
- Punti un anno fa: 12
- Posizione oggi: 9°
- Posizione un anno fa: 2°
- -7 posizioni in classifica
- Punti oggi: 4
- Punti un anno fa: 7
- Posizione oggi: 13°
- Posizione un anno fa: 11°
- -2 posizioni in classifica
- Punti oggi: 6
- Punti un anno fa: 9
- Posizione oggi: 11°
- Posizione un anno fa: 6°
- -5 posizioni in classifica
- Punti oggi: 1
- Punti un anno fa: 2
- Posizione oggi: 19°
- Posizione un anno fa: 18°
- -1 posizione in classifica
- Punti oggi: 4
- Punti un anno fa: 5
- Posizione oggi: 15°
- Posizione un anno fa: 14°
- -1 posizione in classifica
- Punti oggi: 10
- Punti un anno fa: 11
- Posizione oggi: 7°
- Posizione un anno fa: 4°
- -3 posizioni in classifica
- Punti oggi: 11
- Punti un anno fa: 12
- Posizione oggi: 5°
- Posizione un anno fa: 1°
- -4 posizioni in classifica
- Punti oggi: 4
- Punti un anno fa: 4
- Posizione oggi: 14°
- Posizione un anno fa: 15°
- +1 posizione in classifica
- Punti oggi: 4
- Punti un anno fa: 3
- Posizione oggi: 17°
- Posizione un anno fa: 16°
- -1 posizione in classifica
- Punti oggi: 7
- Punti un anno fa: 6
- Posizione oggi: 10°
- Posizione un anno fa: 12°
- +2 posizioni in classifica
- Punti oggi: 13
- Punti un anno fa: 12
- Posizione oggi: 1°
- Posizione un anno fa: 3°
- +2 posizioni in classifica
- Punti oggi: 10
- Punti un anno fa: 8
- Posizione oggi: 8°
- Posizione un anno fa: 8°
- stessa posizione in classifica
- Punti oggi: 6
- Punti un anno fa: 2
- Posizione oggi: 12°
- Posizione un anno fa: 19°
- +7 posizioni in classifica
- Punti oggi: 13
- Punti un anno fa: 9
- Posizione oggi: 2°
- Posizione un anno fa: 5°
- +3 posizioni in classifica
- Punti oggi: 12
- Punti un anno fa: 7
- Posizione oggi: 4°
- Posizione un anno fa: 9°
- +5 posizioni in classifica
- Punti oggi: 13
- Punti un anno fa: 6
- Posizione oggi: 3°
- Posizione un anno fa: 13°
- +10 posizioni in classifica